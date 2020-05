Commentaire : Un train de réformes ambitieux

Les propositions du ministère de l'Industrie et des Mines, relatives à la relance du secteur industriel, ont été adoptées dimanche dernier en Conseil des ministres. La relance de l'industrie nationale constitue une priorité dans les engagements et le programme du Président Tebboune. Il est clair que sans une véritable industrialisation, il sera difficile de réaliser un bon taux de croissance. Le président de la République a soutenu que le pays a besoin d’une économie qui accorde une grande part à l'industrie pour constituer un véritable pôle d’attraction des investissements directs étrangers. C'est dans cette optique que le ministre en charge de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a été instruit de préparer un plan d'action ambitieux dans ses objectifs, mais surtout réaliste et réalisable pour relancer le secteur industriel. Cette industrialisation doit déboucher sur une économie diversifiée. La mise en œuvre d'un plan de développement interpelle de nombreux acteurs : Etat, entreprises, élus, partenaires techniques et financiers, consommateurs… A cet effet, plusieurs rencontres ont été organisées, dont celle ayant réunie gouvernement et walis. Sans doute, la prochaine tripartite gouvernement, patronat et syndicats aura pour but de renforcer la concertation et la cohésion entre les principaux acteurs de notre économie. Aujourd’hui le pays dispose des leviers politiques nécessaires pour aller vers une économie diversifiée. Ce plan d'action ambitionne de fédérer tous les acteurs et les instances en rapprochant les positions des uns et des autres, sans distinction entre secteur public ou privé. Cela dit, le ministre de l'Industrie avait fait part déjà des grandes lignes des réformes à mettre en œuvre et qui pour l'essentiel visent à assurer une promotion aux entreprises, créatrices de richesses et d'emplois. A cela viennent s'ajouter les opportunités qui en découlent en termes d’investissement par secteur d’activité, en rétablissant la confiance avec les entrepreneurs et en soutenant le dynamisme entrepreneurial. Ce plan devrait renforcer l’attractivité des investissements. Le nouveau contexte international, caractérisé par une concurrence accrue non seulement entre les entreprises, mais aussi entre les différents pays et régions, impose aux gouvernants d’adopter des politiques d’aménagement et de développement favorables aux investisseurs. Le gouvernement Djerad semble déterminé à redresser la situation macroéconomique, par des réformes économiques et financières courageuses à même d’aboutir à la diversification et de rompre avec la dépendance aux hydrocarbures qui représentent plus de 97% de nos exportations.

Farid Bouyahia