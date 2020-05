Stratégie de relance économique : L’avis des experts, politologues et patrons

Pour de nombreux experts, la réunion du Conseil des ministres, tenue dimanche dernier, sous la présidence du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a été sanctionnée par d’importantes décisions, dont certaines sont la consécration de ses promesses électorales et cristallisent de ce fait une partie de ses engagements.

D’autres décisions, indiquent-ils sont dictées par l’impératif d’une rationalisation des dépenses publiques dans un contexte marqué par la baisse des prix du pétrole et d’une crise sanitaire ayant nécessité une prise en charge pluridisciplinaire. Nos interlocuteurs soulignent en outre que la préparation de la prochaine tripartie dénote de la volonté de l'Etat de relancer le dialogue et la consultation suivant une méthode plus efficiente pour l’accélération de la dynamique du changement politique et du renouveau économique.

«En somme, le dernier Conseil des ministres a réaffirmé la volonté de l'Etat d’aller vers un nouveau système de gouvernance dont les principes des base s’appuient sur les normes d’efficacité, de la transparence et de la probité accompagnant l’obligation des résultats», souligne le politologue Idriss Attia. Il mettra l’accent notamment sur l’intérêt qu’accorde l’Etat à la numérisation de tous les secteurs d’activité «pour provoquer au plus vite, dit-il, une rupture radicale avec les pratiques nocives du passé, telle la forte emprise de la bureaucratie dans la gestion des affaires publiques, l’influence de l’argent sale, la surfacturation, la corruption et autres fléaux ayant empêché le pays de connaître un meilleur développement».

En effet, lors de son intervention à la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a clairement souligné que «le numérique et la prospective sont deux facteurs essentiels pour sortir de la sphère des statistiques approximatifs qui n’aident nullement à asseoir une économie forte et moderne ni à assurer la transparence des transactions économiques». Dans sa récente entrevue avec des responsables des médias nationaux, Abdelmadjid Tebboune avait évoqué le déficit en statistiques nationales qu’il y a lieu de combler en urgence par une utilisation plus intense des moyens technologiques, drones et GPS compris.

«L’apport des statistiques est crucial, voire déterminant dans la mise en exécution du renouveau national dans la mesure où elles assurent une parfaite connaissance du riche potentiel dont dispose l’Algérie dans plusieurs domaines non encore exploités. Elles confèrent aussi une meilleure traçabilité dans l’exécution des projets d’investissement en palliant définitivement à l’anomalie récurrente de révision à la hausse des montants qui leur sont dédiés par les biais d’avenants successifs jusqu'à constituer de véritables factures salées pour le Trésor public», indique notre source.



Réduire le budget de fonctionnement



Il est évident qu’eu égard de l’impact de la chute des prix du pétrole ayant induit un amenuisement des recettes financières et de la prise en charge sanitaire et multiforme déployée par l’Etat dans le cadre de son dispositif de lutte contre le coronavirus, la solution est dans la révision à la baisse du budget de fonctionnement en vue d’assurer une relance économique. C’est ce qu’explique l’expert économique Brahim Guendouzi, enseignant à la faculté de Tizi-Ouzou. «La situation est alarmante à cause de la pandémie. Il y a eu beaucoup de dépenses que l’Etat devait prendre en charge pour faire face à la crise sanitaire mais aussi en termes de manque à gagner pour les entreprises économiques à cause du confinement. L’Etat a donc été amené à revoir le budget de fonctionnement des administrations pour consacrer plus de ressources aux activités économiques dans le cadre de la relance», a-t-il estimé. «C’est une préoccupation primordiale", poursuit-il. Il rappelle que non seulement la fiscalité pétrolière a sensiblement baissée, mais c’est également le cas pour la fiscalité ordinaire, tenant compte des séquelles de l’épidémie ayant ralenti le rythme d’activité de plusieurs entreprises au moment où d’autres ont été carrément mises à l’arrêt pendant un mois et demi.

Notre interlocuteur précise que la réduction de 50% concerne le budget de fonctionnement attribué dans le cadre de la loi de finances de 2020. Ce budget a déjà fait l’objet d’une réduction de 30%, comme a indiqué le président de la République dans sa rencontre avec les représentants des médias nationaux, avant de confirmer cette tendance baissière lors de la réunion du Conseil des ministres (-50%).

«Ceci est impératif pour résoudre une équation difficile et où il est question de réunir, dès à présent, toutes les conditions garantissant à l’outil de production de rebondir après la pandémie», fait savoir, de son côté, l’universitaire et conseiller à la communication, Abderrahmane Boutelja.

«La reprise des activités économiques avec une volonté de consacrer les financements conséquents devrait inclure, comme orientation, la dynamisation de la recherche scientifique et technologique et la promotion des passerelles avec l’université», affirme le politologue Idriss Attia. Quant à la démarche de relance prônée par l’Etat, elle vise par ailleurs à dynamiser aussi bien le fonctionnement des grandes entreprises industrielles que les professions libérales durement touchées par la crise du Covid-19, et au profit desquelles il a été décidé la suppression du système de déclaration lors du dernier Conseil des ministres. «Une décision courageuse à très forte connotation patriotique», fait savoir encore le politologue Idriss Attia.

Se félicitant de l’engagement de l’Etat «à booster comme jamais l’économie nationale», la présidente de la Confédération des entreprises (CGEA), Mme Saïda Neghza, estime que les entités économiques devraient consentir plus d’efforts «pour une reprise rapide en mettant tous les moyens nécessaires afin de se prémunir des risques de contaminations au coronavirus».

«Franchement, poursuit-elle, quand je vois l’engouement manifeste de citoyens qui se bousculent dans les marchés et des magasins de pâtisserie, je me dis qu’il serait plus judicieux de remettre ces personnes au travail et avec tous les moyens de protection nécessaires».



Des avantages fiscaux au profit des entreprises attendus



L’économiste Brahim Guendouzi, qui s’attend à voir le projet de la loi de finances complémentaire adopté lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, affirme que ce texte «réserve certainement d’autres avantages fiscaux pour les entreprises, lesquels seront dévoilés la semaine prochaine». Ces avantages seraient destinés, d’après lui, à amortir les pertes subies par les entreprises du fait de la crise sanitaire et se déclineront sous forme de mesures incitatives en faveur de l’investissement et en vue de la préservation de l’emploi, indique-t-il. Il rappellera à cet effet l’instruction de la Banque d’Algérie adressée récemment aux banques et aux établissements financiers leur demandant de renforcer la liquidité bancaire pour soutenir l’activité économique. Sur un autre volet, la prochaine création d’un Office de l’agriculture saharienne et de trois autres agences nationales dans les domaines de l’aviation civile, la sécurité sanitaire et de l’innovation dénote, de l’avis de notre interlocuteur «d’une réelle volonté de réguler ces activités importantes». A propos de l’Office de l’agriculture saharienne, le DG de l’OAIC, Abderrahmane Bouchahda, indique que celle-ci «sera d’un apport certain à la mise en valeur des terres au Sud et à la promotion notamment des culture maraîchère et sucrière dans cette région, en sus de la mise à profit de plusieurs opportunités d’investissement et d’exploitation de la matière première à l’exemple de l’alfa dans le cadre de l’industrie du papier».



Hausse du SNMG : promesse tenue



Nos interlocuteurs interrogés sur la SNMG revalorisé à 20.000 DA et l’exonération de l’IRG pour les revenus inférieurs aux égaux à 30.000 DA affirment à l’unanimité qu’il y a volonté manifeste des hautes autorités d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, plus particulièrement les couches défavorisées.

«Ces décisions consacrent une promesse tenue de la part du président de la République ayant inscrit ces mesures parmi ses engagements pour le changement», ont-ils fait savoir. Ils ont par ailleurs mis en relief l’attachement de l’Etat au dialogue et à la consultation avec le partenaire social et les opérateurs économiques. C’est ce qui ressort de l’instruction du président de la République portant préparation de la tripartite gouvernement-syndicats-patronat dans les prochaines semaines. «On ne connaît pas encore l’ordre du jour de cette tripartie, mais il est certain qu'il sera dédiée à la résolution des dossiers en suspens», assure l’expert Guendouzi.

Karim Aoudia