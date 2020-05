Éclairage : Rigueur et Justice sociale

Même si l’heure est à la rigueur budgétaire et à la rationalisation des dépenses face aux difficultés financières que connaît le pays, l’Etat reste déterminé à assumer son rôle social et à maintenir ses engagements en matière d’amélioration des conditions de vie des citoyens et de préservation de leur pouvoir d’achat.

Un volet qui «aura l'attention nécessaire, voire la priorité absolue afin de hisser le niveau de vie du citoyen algérien», devait rassurer le Président de la République.

Il s’agit d’un contrat qui traduit l'attachement de l'Etat à la consécration du principe de la justice sociale et de solidarité nationale, notamment par le soutien aux familles nécessiteuses, le maintien des subventions aux produits de base, à l’eau, l’énergie et les soins de santé ou encore du logement.

Des orientations consacrées au chapitre de la politique sociale de l’Etat dans le sillage des mesures contenues dans l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour l’exercice 2020. Les décisions annoncées dimanche en conseil des ministres par le président de la République concernent l’exonération d'impôt des revenus inférieurs ou égaux à 30 000 DA et la revalorisation du salaire minimum garanti à partir du 1er juin prochain à 20.000 dinars. Cela s’inscrit dans le cadre de l’engagement du chef de l’Etat à l’amélioration du cadre de vie du citoyen dans un souci de cohésion sociale.

Des mesures à saluer tant elles interviennent dans un contexte de dégradation du pouvoir d’achat et de hausse des prix à la consommation. Aussi, la programmation d'une tripartite (gouvernement, syndicats, patronat) dans les prochaines semaines est censée mettre en œuvre ce pacte pour porter les préoccupations des travailleurs et des employeurs et l’ensemble des opérateurs économiques dans ce contexte de crise et trouver ainsi le consensus indispensable à cette harmonie devant guider l’action des pouvoirs publics dans cette phase difficile. En fait, la mission des pouvoirs publics se jouera sur deux fronts, dans la mesure où le gouvernement sera appelé à faire face à une situation économique complexe et à œuvrer à maintenir les engagements sur le volet social d’où l’impératif d’un consensus entre le gouvernement et ses partenaires. Aussi, le Président de la République, qui a fait de la dimension sociale une priorité de son programme, a assuré que l'Etat demeurera aux côtés des classes moyennes et vulnérables de la société pour leur garantir une vie décente. La démarche a été enclenchée par M. Abdelmadjid Tebboune qui avait donné des orientations pour l'élaboration du plan d'action du gouvernement et la feuille de route de chaque ministre, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des engagements dans le domaine social.

D. Akila