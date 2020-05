Société civile : Revoir les textes juridiques

Lors de sa dernière rencontre avec les médias, le Président de la République avait insisté longuement sur l'importance de promouvoir le rôle de la société civile au sein de l'espace public.

Même si plusieurs obstacles entravent la concrétisation de la participation active à la vie publique, les activistes de la société civile restent optimistes quant à l'émergence d'un corps social intermédiaire solide et engagé qui permet aux citoyens d'exprimer leurs aspirations.

C'est le vœu de Mme Meriem Chikirou, secrétaire générale de l'Association SIDRA qui estime qu'il faut passer d'abord «par la mise en place d'un cadre juridique ayant pour but de définir clairement le rôle des associations et les mécanismes de leur promotion». Elle réclame «la levée des entraves bureaucratiques qui influent négativement sur l'activité des associations».

Les observateurs estiment que la société civile a cessé peu à peu de jouer le rôle de médiatrice de délibération, de concertation et de participation. C'est une réalité que notre interlocutrice ne dément. Elle estime que pour renforcer les capacités des jeunes à la participation active à la vie publique et à a gestion des affaires de la cité, seul le principe du mérite pourrait aboutir à «une société civile bien décidée à tirer parti de son statut pour impulser des transformations sociales de grande envergure et fondée sur la logique de l'inclusion et la participation collective».

Mme Chikirou indique, sur la base d'une étude menée par des experts et sociologues et réalisée par l’association SIDRA en collaboration avec d'autres acteurs, que «le pourcentage des jeunes engagés au sein des associations citoyennes ne dépasse pas 5%».

Elle estime que c'est inadmissible dans un pays composé essentiellement d'une jeunesse épanouie mobilisé pendant le hirak pacifique ayant amorcé un changement profond.

Elle estime que «pour canaliser le malaise et l'indignation des jeunes et les mettre au service de l'approfondissement de la revendication démocratique, il serait impératif de mettre en place des mécanismes clairs à travers des textes juridiques pour faire de la société civile une force de proposition, et initier les jeunes et activistes au plaidoyer, à la participation, au dialogue et à la coopération» pour en faire «une partie prenante du processus de la décision publique».

M. Hamid Boualleg, coordinateur du réseau des associations des maladies chroniques, évoque le rôle de la société civile comme partenaire social de l'Etat. «Parler de la participation citoyenne active et du rôle de la société civile ne pourra convaincre une majorité sociale si l'on n'est pas capable de surmonter les obstacles d'une lourde bureaucratie en proposant des outils d'action réalistes en vue de la récupération de la souveraineté populaire et de surcroît politique», dit-il.

M. Boualleg estime que «l'apathie généralisée et le manque de confiance dans la société civile» est la conséquence du fait que «certains activistes et associations sont empêtrés dans leurs intérêts particuliers à courte vue». Et d'ajouter : «Ils ne sont pas de ce fait capables d'impulser quelques progrès susceptibles de bénéficier à tous.»

Le coordinateur du réseau estime que «la plateforme juridique régissant l'activité des associations de la société civile doit être revue afin de les animer par une nouvelle dynamique». M. Boualleg insiste sur «l'importance d'ouvrir des canaux de dialogue et de faire participer le citoyen dans les choix qui impliquent sa vie sociale et politique dans l'objectif de concrétiser l'idéal de la démocratie participative». «Nous disposons, avec le hirak, d'un embryon de culture participative, et de ce fait, la société civile si elle réussira à investir dans ce potentiel, pourra générer de la cordialité, là où la sphère politique pousse au conflit», a-t-il ajouté.

De son côté, M. Ali Nedjar, membre du Forum civil pour le changement (FCPC), la sélectivité est le premier critère pour différencier les vrais acteurs de ceux qui n'ont de société civile que le cachet l'agrément. M. Nedjar constate que le mouvement associatif est divisé entre associations qui remplissent le rôle de l'idiot utile des forces étrangères, et les autres qui ne sont que des organisations satellite des partis politiques.

«Nous avons un besoin impérieux de mettre à jour les lois sur le fonctionnement, le rôle et les activités de la société civile» car, explique, M. Nedjar «entre le sommet de la pyramide et sa base, la zone intermédiaire est bien moins organisée et occupée par la société civile que par les accointances, logiques de cooptation et clientélisme des parties hostiles aux intérêts de la nation». Il est impératif est de partir de l'idée que «les intérêts de la nation transcendent ceux de la classe, ou de la région», conclut-il.

Tahar Kaidi