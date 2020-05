Année scolaire : Les organisations syndicales saluent la décision du Président de la République

La décision du président de la République de former une commission présidée par le Premier ministre et composée des ministres de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Formation et de l’enseignement professionnels, laquelle se chargera de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire, a été largement saluée par les organisations syndicales du secteur.

Le coordinateur national du Syndicat national des professeurs d’enseignement secondaire et technique (Snapest) qualifie cette décision de «sage» dans la mesure où il s’agit d’une commission qui va réfléchir sur le rattrapage du troisième trimestre», a relevé M. Meziane Meriane dans une déclaration accordée à El Moudjahid.

Partant du constat que le ministre de la Santé ne figure pas dans la commission, il estime que cela veut dire que le volet sanitaire est déjà pris en charge par le gouvernement et qu’il reste désormais de voir quelles sont les mesures techniques et pédagogiques à prendre en ce qui concerne les voies et les moyens de rattrapage du troisième trimestre, qui seront tranché par la commission, dimanche prochain. «Il est clair que le retour aux classes dans la situation actuelle constitue un danger certain pour les élèves et les enseignants.

On ne peut pas reprendre s’il n y a pas de déconfinement», a estimé le coordinateur du Snapest, affirmant que s’il y a reprise, ceci induit la reprise d’autres secteurs tels les transports. «Or, la réouverture du transport représente toujours un énorme risque sur la santé des citoyens. Donc, la commission, devrait réfléchir comment organiser pédagogiquement les quelques leçons qui restent de ce troisième trimestre. Dans tous les cas, il reste convaincu que quelle que soit la décision finale du gouvernement, elle sera sans aucun doute dans l’intérêt des élèves et de leur santé», a expliqué M. Meriane qui rappelle les propositions formulées par les différents syndicats à ce sujet.

Pour sa part, le président du Bureau national de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef) considère que la décision qui sera prise par le conseil des ministres dimanche prochain sera dans la même vision portée par les organisations syndicales. «Je crois qu’il y a consensus sur les mesures proposées par les syndicats. Pour le Bac par exemple, nous avons proposé plusieurs possibilités. Ainsi en cas de report, c’est tout le processus d’organisation, de correction, de l’annonce des résultats et des inscriptions universitaires qui sera décalé. Ce n’est pas une mince affaire, puisqu’il s’agit d’un processus qui se déroule dans une soixantaine de jours minimum. Nous ne sommes pas inquiets quant au sort de nos enfants puisque nous sommes rassurés sur le fait que la décision finale sera dans leur intérêt», a expliqué M. Sadek Dziri.

Quant à l’organisation nationale des parents d’élèves, elle a exprimé par le biais d’un communiqué de presse sa pleine appréciation de la décision du Président de la République au sujet de la mise en place d’une commission qui prendra en charge la formulation des propositions nécessaires. L’ONPE a émis deux propositions concernant le baccalauréat.

La première suggère l’organisation de cet examen national à la fin du mois de juin, après, bien évidemment, approbation du Comité national de suivi de l'épidémie de Coronavirus. «La tenue du Bac durant cette période prendra en considération l'état psychologique des élèves et mettra fin à l'anxiété des parents. Cette option offre au ministère de l'Éducation nationale suffisamment de temps pour corriger les feuilles d’examen et préparer la prochaine rentrée scolaire de manière plus confortable», préconise l’organisation.

Quant à la deuxième proposition, elle plaide pour le report du baccalauréat jusqu’au mois de septembre mais émet cependant des réserves sur cette option en raison des contraintes qui en découlent. L’ONPE souligne en effet que l’organisation de l'examen pendant cette période se répercutera sur le déroulement de la rentrée scolaire et entraînera également une perturbation de la rentrée universitaire ainsi que celle de la formation professionnelle, outre l'impact psychologique négatif qui peut résulter du report de l'examen pour cette période.

Salima Ettouahria