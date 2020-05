Chine : Les programmes de confinement ont freiné la propagation du virus

Les programmes de confinement mis en place à Wuhan et dans d'autres parties de la Chine ont atteint leurs objectifs, et ont aidé les autres pays à contrôler et à prévenir efficacement l'épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), a déclaré un expert de renommée mondiale.

«J'ai précédemment décrit ces programmes de confinement comme la plus grande expérience de santé publique de l'histoire de l'humanité. Et je pense que cette expérience a été un succès, car maintenant que nous avons des preuves, il est clair qu'elle a considérablement réduit la propagation de ce virus hautement contagieux», a indiqué William Schaffner, un influent spécialiste des maladies infectieuses, cité par l'agence Chine nouvelle.

M. Schaffner est professeur de médecine préventive au Département des Politiques de santé et professeur de médecine dans la Division des maladies infectieuses de l'Ecole de médecine de l'université Vanderbilt à Nashville, dans l'Etat américain du Tennessee.

«Nous essayons donc de calquer ce que nous faisons sur ce qui a été mis en place en Chine. Nous ne sommes pas aussi sévères, mais les principes sont les mêmes, et à l'avenir, d'autres pays s'inspireront également de cet aspect de l'expérience acquise par la Chine», a déclaré M. Schaffner, se référant aux mesures de confinement et de distanciation sociale prises par les Etats américains en vue de freiner la propagation du COVID-19.