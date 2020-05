Canada : Soins en ligne pour gérer le stress

Le gouvernement canadien va consacrer 240 millions de dollars (155 millions d'euros) pour développer les soins en ligne et mieux lutter contre les conséquences de la crise du coronavirus sur la santé mentale des Canadiens, a annoncé dimanche Justin Trudeau.

Cet argent servira notamment à la création de nouvelles plateformes ou applications numériques pour donner aux Canadiens des «stratégies pour gérer leur stress» face à l'épidémie, à la suite de nombreuses fermetures d'entreprises et des contraintes du confinement, selon le Premier ministre.

Il visera également à renforcer les soins «virtuels» afin d'éviter la propagation du coronavirus, qui a déjà officiellement infecté près de 60.000 personnes et provoqué plus de 3.750 décès au Canada.

«Si on peut utiliser des applications pour commander un repas ou faire des réunions en vidéo pour rester en contact avec sa famille, on peut utiliser les nouvelles technologies pour que tout le monde puisse rester en bonne santé», a fait valoir M. Trudeau lors de son point presse quotidien.

«En aidant les médecins à mener leurs consultations en ligne, on peut tous rester à l'abri chez nous tout en recevant des soins, et nos hôpitaux peuvent ainsi se concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin», a-t-il ajouté.