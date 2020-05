Tizi Ouzou : Recueillement à la mémoire des journalistes assassinés

Malgré le confinement sanitaire, les journalistes et correspondants de presse ont tenu à célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse, en se recueillant à la mémoire des journalistes assassinés durant la décennie rouge. Tout en respectant les mesures de distanciation sociale, des journalistes et personnel assimilés de la presse publique et privée se sont retrouvés pour quelques minutes devant le mémorial érigé en hommage à leurs aînés tombés en martyrs pour déposer une gerbe de fleurs et observer une minute de silence.

Cette cérémonie d’hommage est organisée par l’association des journalistes et correspondants de la wilaya de Tizi Ouzou pour rappeler l’engagement de la corporation en faveur de la libre expression dans le respect de la déontologie et l’éthique. Cette journée a été par ailleurs mise à profit par l’association pour rappeler les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les correspondants, notamment en cette période du confinement sanitaire.

Bel. Adrar