Constantine : La presse locale honorée

Comme chaque année, la Journée mondiale de la liberté de la presse a fait l’objet d’une célébration officielle par les autorités locales, civiles et militaires, à leur tête le wali de Constantine, Ahmed Abdelhafid Saci, lors d’une cérémonie organisée hier au siège de la wilaya. À cette occasion, le chef de l’exécutif a tenu à saluer les journalistes. «Le métier de journaliste a, de tout temps, constitué un miroir réfléchissant les aspirations profondes du peuple, en s’appuyant sur les principes de la liberté, la transparence et l’honnêteté, et les professionnels ont toujours su se prévaloir de noblesse et de courage, et de ne lésiner sur aucun effort, dans leur couverture des évènements, et ce au seul service de la vérité. Je réitère mon respect aux journalistes des différents organes de la presse écrite, audiovisuelle et électronique, qui se sont démenés, dans cette conjoncture marquée par la crise sanitaire pour faire parvenir au citoyen l’information juste », a-t-il déclaré, sans omettre de rendre hommage aux journalistes tombés sous les balles assassines durant la décennie noire.

I. B.