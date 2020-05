Dossier des promotions immobilières : L’homme d’affaires Djamel Seridj devant la justice

L’homme d’affaires et promoteur immobilier Djamel Seridj, son associé et frère Tarik, ainsi que ses deux frères et des cadres des secteurs de l’habitat et des banques ont été présentés, hier, devant le juge d’instruction près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’hamed.

Cette présentation fait suite à une enquête diligentée par la section de recherches près le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger sur des suspicions de dilapidation de deniers publics, blanchiment d'argent et octroi d'avantages sans justification légale, notamment des crédits bancaires faramineux et transfert illicite de fonds vers l'étranger, a indiqué une source judiciaire.

Propriétaire de près de huit promotions immobilières, Djamel Seridj a été libéré, le 22 avril dernier, après près de cinq mois de détention provisoire avec son frère Tarek, sur décision de la chambre d’accusation près la cour d’Alger. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs, pour chantage et menace. Il a été également présenté comme témoin, lors du procès de l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel. Il avait confirmé à la barre qu’il avait vendu deux appartements à Chahinez, fille de Hamel qui était son ami, mais vendus comme un seul lot à 20 millions DA. À l’heure où nous mettons sous presse, l’instruction se poursuit toujours.

Neila B.