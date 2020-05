58e anniversaire de l’attentat du port d’Alger : Pas de commémoration publique à cause du coronavirus

La commémoration du 58e anniversaire de l'attentat terroriste commis par l'organisation armée secrète (OAS) contre les dockers du port d'Alger le 2 mai 1962 se déroulera, cette année, sans manifestation publique, en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué hier un communiqué de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPAL).

La direction générale de l'EPAL, «soucieuse de la santé des travailleurs et des citoyens invités pour la circonstance à cet événement, a préféré faire l'impasse sur la commémoration», souligne la même source, rappelant que «les mesures de prévention du coronavirus Covid-19 imposent le respect des consignes dictées par les pouvoirs publics». Il est à rappeler que l'attentat à la voiture piégée commis par les milices de l'OAS, le 2 mai 1962 à 6h, devant le centre de recrutement des travailleurs du port, avait fait 200 martyrs et plus de 250 blessés.