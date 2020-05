Tébessa : Destruction de 19 bombes de confection artisanale

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit, dimanche, dix-neuf bombes de confection artisanale, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Tébessa, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, à Djelfa, une casemate pour terroristes et un fusil de chasse, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 3 mai 2020, dix-neuf bombes de confection artisanale, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Tébessa en 5e Région militaire, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, à Djelfa/1re RM, une casemate pour terroristes et un fusil de chasse», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à Naâma, Rélizane et Tlemcen/2e RM, sept narcotrafiquants en leur possession 53,5 kilogrammes de kif traité, et ont arrêté un narcotrafiquant en sa possession de 10.897 comprimés psychotropes à Souk Ahras/5e RM. D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, huit individus et saisi 15 tonnes de denrées alimentaires, alors que douze immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Ghardaïa, conclut le communiqué du MDN.