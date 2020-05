Visite du Général Major Saïd Chanegriha en 3e Région Militaire à Béchar : Le travail assidu, voie unique pour se hisser aux plus hauts rangs

Dans la dynamique des visites périodiques aux différentes Régions militaires, et dans le cadre de l'exécution du programme de préparation au combat 2019-2020, à travers l'ensemble des unités de l'Armée nationale populaire, le général major Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire par intérim, effectue, depuis hier, une visite de travail et d’inspection aux secteurs et unités de la 3e Région militaire à Béchar.

La visite a été entamée au niveau du Secteur Opérationnel Sud Tindouf, où après la cérémonie d’accueil, le Général-Major s'est réuni, en compagnie du Général-Major Mustapha Smaali, Commandant de la 3e Région militaire, avec les cadres et les personnels de ce Secteur opérationnel. À l’occasion, il a prononcé une allocution d’orientation diffusée via visioconférence à l’ensemble des unités du Secteur.

Lors de son intervention, il a tenu à féliciter les éléments du Secteur et, à travers eux, tous les personnels de l'Armée nationale populaire, à l'occasion du mois béni de Ramadhan, leur rappelant que la pratique du jeûne ne peut en aucun cas être en contradiction avec celle du travail, prenant exemple sur leurs vaillants aïeux de l'Armée de libération nationale, qui a fait du mois de Ramadhan un mois de triomphe sur l'ennemi : «Comme je tiens, en cette honorable occasion, à vous rappeler que la pratique du jeûne ne peut en aucun cas être en contradiction avec celle du travail, car l’un comme l’autre est une pratique de notre religion, et tous les deux se complètent, alors veillez à parfaire votre jeûne avec un travail fructueux, qui sera bénéfique à votre Armée et à votre Patrie, et avec lequel vous parachevez de nouveaux pas vers davantage de succès, ouvrant grand les portes de l’espoir et de la stabilité devant la nouvelle Algérie.

Le mois de Ramadhan a toujours été, pour nous au sein de l'Armée nationale populaire, un mois de labeur et de prouesses, comme il a toujours impulsé notre travail, à travers la réalisation de meilleurs résultats. Ce sont des caractéristiques que notre Armée a héritées de ses vaillants aïeux de l'Armée de libération nationale, qui a fait du mois de Ramadhan un mois de triomphe sur l'ennemi, un mois d'investissement dans la noblesse du sens de ce mois du jeûne, qui trouve chez l'ensemble du peuple algérien, une place privilégiée dans les cœurs et les esprits.» Le Général-Major a souligné, encore une fois, que cette nouvelle étape exige, particulièrement des cadres, de se conduire en chef avisé, qui doit s’imposer sur le terrain, car le chef se distingue par sa compétence, sa capacité et par l’amour qu’il porte à sa profession, soulignant que le critère d'évaluation des cadres est le professionnalisme qui sacralise le travail assidu, et qui est la voie unique et la plus sûre pour se hisser aux plus hauts rangs et gravir les fonctions et les responsabilités, en sus de la compétence, de l’aptitude, du sérieux et de l’intégrité, ainsi que de la loyauté à l’Armée et à la Patrie : «Je voudrais également mettre l’accent, une fois encore, que cette nouvelle étape, que nous nous apprêtons à entamer avec confiance et ferme détermination, nécessite, particulièrement des cadres, de se conduire en chef avisé, qui doit s’imposer en tant qu’instructeur et encadreur, et comme étant le gestionnaire de son unité et le commandant sur le terrain. En effet, le chef se distingue par sa compétence, sa capacité et par l’amour qu’il porte à sa profession et non par son grade. Il se caractérise par une conduite irréprochable, une parfaite maîtrise des armes, une grande conscience du poids des responsabilités et une aptitude à s’acquitter des missions assignées avec brio et professionnalisme.

Tel est le professionnalisme que nous souhaitons inculquer à l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire, un professionnalisme qui sacralise le travail assidu comme étant la voie unique et la plus sûre pour se hisser aux plus hauts rangs et gravir les fonctions et les responsabilités, en sus de la compétence, de l’aptitude, du sérieux et de l’intégrité, ainsi que de la loyauté à l’Armée et à la Patrie. Tels sont les critères essentiels dont je tiens compte pour évaluer les cadres, et telle est la feuille de route et la nouvelle vision que nous œuvrons sans relâche, en tant que Haut Commandement, à imprégner dans les esprits des responsables de l’ensemble des structures et des unités de l’Armée nationale populaire.»

Ensuite et au niveau du Secteur Opérationnel Sud Tindouf, le Général-Major a suivi un exposé présenté par le Commandant dudit Secteur, avant d'inspecter quelques unités, où il s'est réuni avec les personnels de ces unités, auxquels il a donné un ensemble d'orientations et de consignes portant, essentiellement, sur la nécessité de sensibiliser les éléments quant au devoir de prévention contre le Coronavirus, à travers l'application stricte de toutes les instructions du Commandement, émises dans ce cadre, et le respect des mesures d'hygiène individuelle et collective, en sus du maintien des actions de préparation au combat, conformément à la Directive de préparation des Forces 2019-2020, afin que le Corps de Bataille de l’Armée Nationale Populaire puisse atteindre l’excellence dans tous les domaines.