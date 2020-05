Commission ministérielle de la Fatwa : L’aube en Algérie, pas en avance ni de 20 ni de 30 minutes

L’allégation selon laquelle l'horaire de la prière d'El Fadjr (aube) en Algérie serait en avance de 20 ou 30 minutes, est «fausse et dénuée de tout fondement», a indiqué dimanche dernier un communiqué de la Commission ministérielle de la Fatwa.

«L’allégation selon laquelle l’horaire de l’aube dans notre pays serait en avance de 20 ou 30 minutes, est fausse et dénuée de tout fondement, car en contradiction avec les données astronomiques exactes, d’une part (...) et contraires aux hadiths authentiques du prophète (QSSSL), qui précisent que le temps d’El Fadjr se situe dans l’obscurité de la dernière partie de la nuit, d’autre part», lit-on dans le communiqué. Les horaires des prières, adoptés par l’Algérie, tout étant conformes à la charia, sont appliqués dans l’ensemble des pays du monde musulman et émanent d’instances astronomiques crédibles de renommée et sont fondés sur des données compatibles avec la charia en matière de détermination des heures, jouissant même d’expertise tant dans le fiqh (jurisprudence islamique) que dans l’astronomie», précise la même source.

Cette estimation «est précise du point de vue astronomique et exacte du point de vue de jurisprudence (Fiqh), ce qui est de l’avis même de la majeure partie des astronomes et des ouléma de la charia», conclut le communiqué.