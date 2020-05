Récitation du Coran et du Hadith : Le concours via des sites web

Le ministre des Affaires religieuses : «Nous ne trahissons pas notre religion ni notre pays, et nous respectons notre référent religieux.» l Le citoyen est le premier responsable de la levée du confinement sanitaire.

Le concours de récitation du Coran et du Hadith est maintenu, adapté à la pandémie du Covid-19 et sera organisé via le net. C’est ce qu’a indiqué, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, dans une déclaration à la presse.

«Le ministère a procédé à la mise en œuvre du programme alternatif concernant la tradition des compétitions religieuses qui se tiennent chaque année durant le mois sacré de Ramadan. A cet effet, des mails sont ouverts pour la compétition et la distinction des lauréats dont l’un sera distingué», a-t-il annoncé.

Le ministre a présidé une conférence scientifique organisée par le Haut Conseil Islamique intitulée : «Le jeûne, un traitement pour l’esprit et le corps», en présence du président du HCI, Bouabdellah Ghlamallah, de cadres du ministère des Affaires religieuses et de médecins spécialistes, du président de la Forem, le Pr Mustapha Khiati, et du Dr Fouzi Ramadane, spécialiste en pharmacie, chercheur, membre de l'instance mondiale d'"El Iâdjaz El Ilmi" dans le Coran et la Sunna.

Le ministre a rappelé que son département a pris des mesures pour s’adapter à la situation. «Nous sommes dans une guerre, d’où l’impératif de nous adapter. Certes les mosquées ont fermé leurs portes mais les imams ont poursuivi leur mission qui a été renforcée sur plusieurs plans depuis le début de ce mois sacré», a-t-il assuré. M. Belmehdi a mis en avant la contribution du secteur des affaires religieuses dans la crise sanitaire. Les imams sont très actifs sur le terrain et les réseaux sociaux, soulignant leur engagement dans le dispositif de lutte contre la pandémie. Outre les prêches religieux à distance à travers les comptes Facebook, ils participaient aux actions de sensibilisation et d’orientation dans les lieux publics et même au niveau des marchés, a-t-il dit. Les imams ont également accompagné les malades mis en confinement sanitaire à travers la distribution des mushaf (Coran) ainsi que la distribution de dons aux familles nécessiteuses. «Ils sont également disponibles pour répondre aux préoccupations religieuses des citoyens par téléphone», a encore assuré le ministre, qui a insisté sur la nécessité du respect des mesures de prévention.

«Le citoyen est le premier responsable de la maîtrise de la situation, s’il veut la levée du confinement sanitaire et le retour à la vie normale, il n’a qu’à le respecter ainsi que les recommandations des médecins». M. Belmehdi a relevé que la situation sanitaire a été maîtrisée au début de la pandémie. «Nous avons enregistré une hausse du nombre des cas guéris et l’efficacité du traitement ainsi que la baisse des décès. Nous devons préserver ces acquis afin d’endiguer la pandémie», a-t-il insisté.

Interrogé sur l’appel de certains à procéder à l’Imsak après l’appel à la prière du Fedjr, qui a suscité une polémique, le ministre est formel : «Nous avons des oulémas qualifiés et habilités à trancher sur les questions religieuses dans le respect de notre référent religieux national. Certains tentent de perturber le jeûne des Algériens. L’appel à la prière est un devoir religieux, nous ne trahissons pas notre pays et notre religion», a-t-il tenu à préciser.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a évoqué les bienfaits du jeûne qui constitue «une protection pour la santé et un traitement pour le corps et contre les dérives», soulignant la coordination entre les imams et les médecins.

«Dans les versets du saint Coran et les contributions de l’imam Ghazali, il n’y avait pas de différence entre celui qui est au service de la religion et celui qui est au service du corps d’où cette concertation entre les hommes de culte et les scientifiques.»

Le jeûne traite 100 maladies, dont la déprime et le cancer



Pour sa part, le président du HCI, Bouabdellah Ghlamallah, a mis l’accent sur les avantages du jeûne dans le traitement de plusieurs maladies. «Le jeûne n’est pas la seule privation de nourriture, c’est un traitement», a-t-il assuré, en s'appuyant sur des versets du saint Coran et le hadith, indiquant que «les oulémas et les scientifiques sont les mieux habilités à expliquer les bienfaits du jeûne sur la santé». Le Dr Fawzi Ramdane a évoqué dans son intervention les miracles du jeûne dans le traitement de près de 100 maladies, y compris le cancer, mais également la déprime. «Le jeûne est la première arme dans la médecine préventive. Le jeûne thérapeutique est une pratique établie en Allemagne et parfois remboursé alors que le jeûne a été à l’origine de la baisse de cas de cancer en Suisse. Le jeûne permet également de prévenir plusieurs maladies, dont des maladies cardiovasculaires», a-t-il assuré. Le spécialiste a regretté l’absence de valeur dans la pratique du jeûne chez certains citoyens qui se bousculent pour la Zlabya alors qu’elle est cancérigène. Le Dr Fawzi Ramdane a évoqué le miracle de l’intention du jeûne qui constitue «une programmation anticipative» ainsi que les bienfaits du s’hour qui est comme une heure biologique pour le corps. Il a mis en garde contre la consommation abusive, notamment de pain améliorant et de jus d’orange, qui peut provoquer un diabète de type 2 et un pic de glycémie, tout en plaidant pour une culture de la nutrition.

Neïla Benrahal