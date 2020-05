Établissements de rééducation, CNDH : Les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie saluées

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a salué dimanche les mesures prises par l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion pour lutter contre la propagation de la pandémie Covid-19 à l’intérieur des établissements de rééducation.

Le CNDH a mis en avant, dans un communiqué rendu public au terme d’une visite de terrain effectuée par une de ses délégations dans des établissements de rééducation et de réhabilitation dans les wilayas de Blida et de Médéa (Berrouaghia), «le travail continu et professionnel des staffs médicaux qui veillent à l’intégrité et la santé des prisonniers, notamment durant la propagation de la pandémie Covid-19». A cette occasion, le CNDH a invité les autorités compétentes à examiner «l’éventualité de lever la mesure portant suspension de l’approvisionnement des prisonniers en denrées alimentaires (couffin du détenu) par leurs familles, dictée par les besoins de lutte contre le Coronavirus, si la levée de cette mesure ne constitue pas un danger réel pour la santé des détenus».