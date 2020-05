Tourisme : M. Mermouri s’entretient avec les professionnels du secteur

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hassane Mermouri, a reçu, dimanche au siège du ministère, des membres du Syndicat national des artisans algériens (SNAA) et des présidents des chambres d'artisanat et des métiers (CAM) «à l'effet de surmonter les effets économiques de la crise du Covid-19'', indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre «s'inscrit dans le cadre des séances de travail consultatives avec les représentants des organisations patronales, des syndicats et des chambres professionnelles afin d'évaluer la situation et contenir les effets économiques résultant de la propagation de la pandémie de Covid-19». La séance de travail a porté «sur un certain nombre de propositions soumises par les représentants d'artisans en vue d'adapter les mesures préventives visant à réduire la pandémie avec la spécificité de l'activité artisanale. Il s'agit, en outre, de «préparer la période post-Coronavirus ainsi que les mesures devant être prises pour relancer l'activité», a ajouté le communiqué. Au cours de la réunion, le ministre a indiqué que cette consultation est une occasion pour «échanger des vues et discuter de diverses propositions sur les voies et moyens à même de surmonter l'impact socio-économique de la propagation de cette pandémie mondiale, à travers des mesures qui permettront le maintien de l'outil de production et la continuité de l'activité économique, ainsi que la préservation des postes d'emploi».

A ce titre, M. Mermouri a mis l'accent sur «la nécessité de poursuivre les concertations et la coordination, dans le but de trouver des solutions appropriées en vue de surmonter cette période difficile que traverse notre pays et d'accompagner les différents acteurs et professionnels en ces circonstances exceptionnelles».

Enfin, le ministre a exprimé sa «reconnaissance aux artisans pour leur apport dans le cadre de l'élan de solidarité nationale et leur mobilisation dans la lutte contre la pandémie», affirmant que les préoccupations et les propositions présentées «seront étudiées avec la plus grande attention par le gouvernement, et ce pour accompagner tous les opérateurs économiques touchés par cette pandémie».