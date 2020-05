Produits agricoles et viandes : Disponibles en grandes quantités

La production agricole, les viandes blanche et rouge fraîches sont disponibles en grandes quantités pendant Ramadhan, qui intervient cette année dans un contexte particulier marqué par une grave crise sanitaire causée par la propagation du Coronavirus.

Durant la première semaine de ce mois sacré, une abondance des viandes, des légumes et du lait a été enregistrée. Cependant, la régulation des prix reste un grand défi que les pouvoirs publics aspirent à concrétiser en vue de stabiliser le marché, même si, de l’aveu de tous, ils sont relativement bas par rapport à l’année précédente. Là où on a constaté une flambée des prix, notamment au cours des premiers jours de Ramadhan, s’expliquait, selon des spécialistes, par la spéculation et la prolifération des intermédiaires, en sus des moyens de distribution trop classiques gérés par ces derniers qui n’apportent en réalité aucune valeur ajoutée au consommateur, leur mission se limitant à transporter la marchandise d’un point A à un point B, en engrangeant au passage des gains colossaux.

A ce propos, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural avait insisté, lors d’une de ses sorties sur le terrain, auprès des agriculteurs-vendeurs à ce qu’ils baissent les prix de leurs marchandises de moitié par rapport à ceux pratiqués par les commerçants et autres marchands de fruits et légumes proposés sur les étals. Cherif Omari avait jugé indispensable de prendre en compte le pouvoir d’achat du citoyen pour répondre à ses besoins, surtout que les agriculteurs ne paient pas d’impôt.

Et pour pouvoir mettre un terme à l’intervention des intermédiaires dans les opérations d’approvisionnement des marchés de produits agricoles, une coordination interministérielle efficace entre les départements de l’Agriculture, du Commerce et de l’Intérieur est plus qu’essentielle pour organiser les canaux de distribution et réguler le marché, loin du diktat des spéculateurs.

L’accent est mis par ailleurs sur l’importance stratégique que le gouvernement attache au développement des investissements dans les marchés de proximité, proches des grandes villes, tout en protégeant et en renforçant le produit et en modernisant ses systèmes de production. Sur ce point, la création de serres modernes pour assurer la diversification de la production et son abondance s’avère, selon Omari, nécessaire, le tout dans le cadre du plan de travail du secteur agricole visant à le moderniser.

Il faut savoir qu’il existe aujourd’hui 500 points de vente de proximité à travers toutes les fermes du pays mis en place par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, dont 55 à Alger, l’objectif étant d’offrir un produit abondant, de haute qualité et à des prix très raisonnables surtout.

Par ailleurs, et Covid-19 oblige, les agricultures qui ont des points de vente sont tenus en cette grave crise sanitaire de respecter les mesures de prévention lors des opérations de vente et de porter des bavettes chirurgicales ou des masques de protection ainsi que des gants pour éviter tout contact avec le client et par la même occasion ne pas provoquer de nouvelles contaminations. Aussi, l’accent est mis sur la «nécessité» de désinfecter les espaces de vente et de veiller à ce que le consommateur soit accueilli dans de «bonnes conditions».

Mohamed Mendaci