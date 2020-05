Sétif : Soummam fait don de deux ambulances médicalisées au CHU

Le président-directeur général de la laiterie Soummam, Hadj Lounis Hamitouche, à fait don mercredi dernier de deux ambulances médicalisées au CHU Saadna Abdenour. Au cours de cette cérémonie, qui s’est tenue au siège de la wilaya, en présence du propriétaire de cette laiterie, la directrice de la santé et de la population ainsi que du directeur de la chambre de commerce et de l’industrie El Hidhab, de même que le directeur général du CHU Saadna Abdenour, le wali Mohamed Belkateb a fait état de l’importance que revêt une telle opération dont il a remercié les initiateurs et souligné l’impact qu’elle est appelée à produire au moment où la solidarité entre les Algériens est plus que jamais d’actualité.

Les deux véhicules de marque Mercedes sont en effet dotés de toutes les commodités pour le transfert des patients dans les meilleures conditions, notamment en ces moments sensibles. Un geste qui n’a pas été sans susciter la satisfaction du DG du CHU et vient renforcer le parc hospitalier.

F. Zoghbi