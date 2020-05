Le Dr Bouhentala, épidémiologiste à l’hôpital Nefissa-Hamoud : «Les cas positifs ont augmenté depuis le début de ramadhan»

La mobilisation des personnels soignants est générale dans la lutte contre le Covid-19 et des moyens importants ont été mis à leur disposition par les pouvoirs publics.Contacté par nos soins, le docteur Oussama Bouhentala, épidémiologiste au service épidémiologie et de médecine préventive de l’hôpital Nafissa-Hamoud d’Hussein Dey à Alger, a indiqué que la situation pandémique s’est aggravé depuis le début de ramadhan. Elle a vu le nombre de cas confirmés connaître une importante progression. «Des chiffres inquiétants ont été enregistré et nous enregistrons chaque jour près de 200 cas nouveaux à travers l’ensemble du territoire national», a-t-il indiqué. Il relève que l’hôpital dispose d’une unité spéciale Covid-19 qui traite actuellement quatre cas positifs contaminés, selon lui, avant le mois sacré.

Les personnes contaminées ces jours-ci ne pourront obtenir les résultats du test que dans sept à dix jours. «Le personnel médical a constaté durant les premiers jours de ramadhan un fort relâchement de la part des citoyens, inconscients de la gravité de la situation qui peut prendre une tournure qu’on ne pourra pas maîtriser. Le comportement de certaines personnes qui ne veulent pas respecter les mesures de confinement est condamnable», a-t-il noté. L’épidémiologiste exhorte la population à prendre en considération les mesures de confinement et de distanciation sociale. «Les citoyens doivent éviter les regroupements dans les rues et les magasins, sources de propagation du coronavirus qui se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d’une discussion, éternuement, la toux…) et le contact des mains non lavées et souillées par des gouttelettes. C’est pourquoi, les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se protéger de la maladie», a-t-il expliqué.

Il considère que la population doit prendre conscience de la gravité de la situation et que les membres des familles doivent s’organiser pour ne pas sortir en même temps. «Le non-respect des mesures édictées par le gouvernement peut engendrer une crise sanitaire sans précédent. Les hôpitaux peuvent de ce fait être saturés, ce qui nous empêchera de prendre en charge tous les malades.

Dans ce cas-là, ce serait une vraie catastrophe», a-t-il mis en garde. Il insiste sur l’importance du port du masque et de la bavette chirurgicale pour toute personne qui sort de la maison, et d’éviter tout contact. «On peut tomber sur un porteur sain qui dissimule le virus sans qu’il ne le sache», a rappelé le médecin qui assure que l’ensemble du personnel médical de l’hôpital est mobilisé nuit et jour pour être présent aux côtés des malades, de leur admission jusqu’à leur guérison.

Mohamed Mendaci