Béjaïa : 15 nouveaux respirateurs artificiels pour les hôpitaux

Un grand élan de solidarité se poursuit à travers la wilaya de Bejaia au profit du secteur de la santé. Ainsi 15 nouveaux respirateurs artificiels ont été offerts aux hôpitaux de la wilaya dont 10 kits de respiration artificielle et de réanimation, composés de 10 respirateurs artificiels, 10 moniteurs et 30 pousse-seringues offerts par le groupe IFRI/Ibrahim et fils. Le second don de 5 autres respirateurs artificiels est l’œuvre d’une contribution collective de 10 opérateurs économiques. Le responsable de la SARL VMS Industrie de Toudja, une usine spécialisée dans le montage de motocycles et scooters, a fait un don de produits de protection pour la wilaya. -Ce lot est composé de tests rapides de dépistage du Covid-19, de barboteurs, des masques d’oxygène, des bavettes de protection, des combinaisons, du gel hydro-alcoolique, des visières médicales et des produits de désinfection. Depuis le début de la pandémie, le secteur de la santé de la wilaya a bénéficié de 25 appareils de respiration artificielle et de réanimation, 8 ambulances médicalisées offertes par la laiterie Soummam et 4 autres ambulances acquises sur le budget de wilaya en plus des équipements de protection pour le personnel médical des hôpitaux de la wilaya. Par ailleurs les différents centres de formation et de l’enseignement professionnels (CFPA) de la wilaya ont confectionné 67.692 bavettes, 484 combinaisons, 120 blouses, 1.202 sur chaussures et 1.000 charlottes destinés au personnel médical. Les actions de solidarité aux profits des familles démunies se sont renforcées avec une opération de distribution de 20.000 kits de denrées alimentaires par la wilaya avec la contribution des bienfaiteurs. Les associations de quartiers et villages continuent d'acheminer les aides de produits alimentaires vers les familles nécessiteuses.



Premières analyses au laboratoire de l’université



Les premières analyses des prélèvements du Covid-19 ont été effectuées avant-hier au niveau du laboratoire de la faculté de médecine de l'université Abderrahmane-Mira de Bejaia. En effet, pour cette première opération, 13 cas confirmés du Covid-19 sont enregistrés : des cas hospitalisés durant le mois d'avril pour suspicion. La cadence des analyses est appelée à être augmentée lors des prochains jours. Les prélèvements sont effectués au niveau du CHU de Bejaia et des 5 autres EPH (Kherrata, Aokas, Amizour, Sidi Aich et Akbou). Les résultats des analyses sont connus en l'espace de quelques heures, ce qui permettra une meilleure connaissance de la situation mais surtout une prise en charge rapide des cas confirmés.



Fermeture de plusieurs commerces



Le wali de Bejaia a signé dimanche dernier plusieurs arrêtés de fermeture de commerces pour éviter la propagation du Coronavirus après un constat de non-respect des mesures barrières et la distanciation sociale. Les commerces concernés par cette mesure de fermeture sont les magasins des ventes des gâteaux traditionnels et pâtisseries, d'habillements et de chaussures, les salons de coiffure, les commerces d’électroménager, des ustensiles de cuisine, des produits cosmétiques et parfumerie ainsi que les quincailleries et merceries. En effet, ces magasins ont enregistrés en l’espace de deux jours un grand nombre de clients qui ont négligé toutes les mesures préventives sanitaires et la distanciation sociale. M. Laouer