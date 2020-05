Chemins d’espérance : Ces combats gagnés, parfois perdus, mais que nous gagnerons ensemble, un essai de Jean Ziegler, paru aux éditions du seuil : La conviction d’un idéaliste impénitent

«D’abord ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, puis ils vous combattent, puis vous gagnez.» (Mahatma Gandhi)

Cette citation peut parfaitement convenir à un opiniâtre défenseur des droits de l’homme qu’est Jean Ziegler. Travailleur infatigable, il ne cesse de dénoncer ceux qui ont choisi de piller sans vergogne les richesses des peuples, qui dilapident l’environnement et font peser sur le monde de nombreux dangers. L’homme s’est toujours dressé contre une oligarchie financière transfrontalière, responsable d’un ordre planétaire injuste. Ce professeur de sociologie, qui n’a jamais renié ses convictions en ces temps d’imprécation néolibérale, s’astreint depuis longtemps à coups de travaux d’investigation dûment documentés à démêler l’écheveau des rapports de domination des riches à l’égard des pays pauvres. Dans cet essai, Jean Ziegler a voulu faire une halte pour évaluer la modeste part de son combat au sein des Nations-unies. Il s’est révolté contre le massacre par la faim de centaines de millions d’êtres humains par des spéculateurs véreux. Il stigmatise les fonds vautours qui reprennent pour des miettes, les créances d’états, d’entreprises surendettées, pour ensuite exiger leur remboursement à leur valeur presque nominale. Il a des principes, et c’est pour cette raison qu’il a accepté d’être rapporteur spécial des Nations-unies pour le droit à l’alimentation. Ziegler ne cesse d’affirmer, preuves à l’appui, que toutes les cinq secondes, un enfant meurt de faim alors que la planète peut nourrir aisément douze milliards d’être humains si l’accès à la nourriture était possible pour tout le monde. Pour lui, un enfant qui meurt de faim est assassiné. L’exercice de cette fonction ne lui a pas épargné les foudres d’une vigoureuse campagne de diffamation et de dénigrement orchestrée par Israël pour avoir établi un rapport accablant sur l’alimentation dans les territoires palestiniens occupés par l’état sioniste. Intransigeant, il avait démontré que la sous-alimentation est sciemment préméditée par le régime de Tel Aviv. Dans cet ouvrage, l’auteur plaide pour un renouveau de l’Organisation onusienne fondée pour assurer la paix ainsi qu’un minimum vital aux peuples. Jean Ziegler fait part des espérances qu’il a nourries à la faveur de combats menés à l’intérieur de l’ONU, il analyse les causes de ses échecs et de ses victoires éphémères.

Au-delà de ses insuffisances, l’auteur est persuadé que l’ONU est utile.



Des oligarques omnipotents



C’est un outil capable d’améliorer la situation de beaucoup de gens qui attendent la mort comme on attend un bus avec un aller sans retour. Par leurs programmes de développement, par l’écoute de certaines révoltes, les Nations-unies peuvent conjurer un esclavagisme sans fer. Et pour cause. Des oligarchies très réduites ont un immense pouvoir idéologique, politique, économique, financier qu’aucun pape, empereur, roi n’a eu. Ce sont les maîtres du monde qui échappent à tout contrôle social, syndical, parlementaire, national ou international. Des oligarchies qui fonctionnent selon un seul principe : la maximisation des profits dans le temps le plus court. Face à ces mastodontes, il se plait à citer une parole éloquente de Che Guevara : Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures ; une parole qu’il a choisie pour le titre d’un de ses livres. Chemin d’espérance est un message plein d’optimisme et de foi en un monde meilleur. Jean Ziegler a notamment publié «Les nouveaux maitres du monde», «l’Empire de la honte», «la haine de l’Occident», «Destruction massive : Géopolitique de la faim», «sans domicile Fisc», «Les seigneurs du crime»…

M. Bouraib