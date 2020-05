Fondamentalismes

Par : Kamel Bouslama

En Occident en général, aux Etats-Unis en particulier, on qualifie de fondamentalistes les groupes de chrétiens qui décident de se retirer de la société pour vivre la vie communautaire et primitive des premiers chrétiens, en ce sens qu’ils retournent aux fondamentaux du christianisme originel. Sous l’influence de cette terminologie anglo-saxonne, certains auteurs arabes qualifient, pour leur part, de fondamentalisme islamique «usùliyya», le courant de pensée extrémiste qui s’attache à certains aspects formels et marginaux de l’islam, qu’il cherche à imposer par la violence…Cette transposition pure et simple en contexte arabo-islamique d’une expression empruntée au contexte intellectuel et social nord-américain évacue les différences importantes entre le christianisme originel et l’islam, tel que le vivaient les premiers musulmans…

Ainsi le fondamentalisme islamique rationaliste, revenant à l'islam, tel que le comprenaient les premiers musulmans, estime qu'il est nécessaire de revenir à ses traits essentiels tels la miséricorde, la tolérance, l'atténuation de la peine des hommes et le refus de toute forme d'extrémisme. Il cherche, pour tout dire, à retrouver les fondements posés par le Coran et suivis par les premiers musulmans dans l’interprétation de la Parole révélée, et ceci en rattachant chaque verset comme le prône le biographe Ibn ‘Abbàs (619 - 686-688), aux circonstances de sa révélation…

A l'exact opposé, le fondamentalisme activiste et politique, loin de proposer un authentique renouvellement de la pensée, se bat uniquement sur le terrain et avec des armes de la politique, rabaissant l’islam et sa chari’a au niveau d’une vulgate politique et négligeant le contexte de la révélation de certains versets, les exploite sur la seule base de leur sens littéral et ce, en vertu du principe «le sens général d’un terme coranique doit prévaloir sur son sens circonstanciel». Or les scientifiques islamologues s’accordent à observer que ce principe n’est qu’une règle de «fiqh», posée par les juristes, et non une prescription de la chari’a issue du Coran ou de la Sunna ; et que, conséquence prévisible, son application aboutit à briser la cohérence du message coranique. Car, objectent-ils non sans raison, le Coran est un tout dont chaque partie doit être interprétée à la lumière des autres, conformément à la méthode fondamentaliste posée par les premiers musulmans. Estimée «erronée» donc, l’interprétation fondamentaliste activiste et politique devait forcément aboutir, comme l’avait prédit Ibn ‘Abbàs, à des divergences et des querelles autour du sens des versets coraniques…

Il en va ainsi du verset «Les incrédules sont ceux qui ne jugent («yahkum») pas les hommes d’après ce que Dieu a révélé» (V, 44) : une recherche documentaire a permis de noter que ce verset fut révélé quand les Juifs de Médine, s’en étant remis au prophète pour juger d’une affaire d’adultère commis par deux d’entre eux, lui dissimulèrent la règle prévue par la Torah dans ce cas, à savoir la lapidation. C’est pourquoi tous les exégètes les plus sûrs estiment, sur l’autorité de Ibn ‘Abbàs et du prophète, que ce verset ne concerne que les gens du Livre, et signifie que ceux d’entre eux qui ne tranchent pas leurs litiges conformément à leur loi sont des infidèles… Or selon les scientifiques islamologues, le fondamentalisme activiste politique, par le truchement du principe ci-dessus énoncé, ignore les circonstances de la Révélation et s’écartent de l’interprétation du Prophète et des exégètes reconnus, pour utiliser le verset en question comme un slogan par lequel, au moyen d’une interprétation dite fautive, erronée, du verbe «yahkum», pris au sens de «gouverner» alors qu’il signifie «juger» dans le Coran, le fondamentalisme activiste politique donc, accuse tous les gouvernants d’infidélité..

Afin de se prémunir contre cette confusion et d’éviter une interprétation déformée ou altérée de la Révélation, le fondamentalisme islamique rationaliste estime qu’il faut retrouver le sens qu’avaient les termes coraniques au moment de la révélation, et s’en tenir à ce sens. Contrairement au fondamentalisme activiste politique qui prend ces termes dans les sens dérivés ou conventionnels, totalement absents du Coran, avec les confusions et déformations auxquelles cet état de fait a forcément abouti à présent.

K. B.