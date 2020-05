SAVOIR, L’adoration en islam : Les différentes formes d’adoration secrète

(2e partie)

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les actes d’adoration ordonnés par Dieu sont soit liés aux croyances profondes, à tout ce qui se passe dans le for intérieur d’une personne, soit liés à ce qu’une personne fait de façon manifeste, physiquement. Dieu exige des hommes qu’ils croient en certaines vérités ultimes et c’est là l’aspect le plus important de l’adoration. Car la croyance profonde est à l’origine des pensées et des actions d’une personne; les pensées et les actions sont le reflet de la croyance. Si la croyance d’une personne est incorrecte ou faible, elle n’entraînera jamais les résultats souhaités en ce qui a trait aux pensées et aux actions.

Par exemple, si une personne croit incorrectement que Dieu lui pardonnera ses péchés uniquement parce qu’elle croit en Lui, sa croyance n’engendrera pas, dans son cœur, le sentiment de crainte qu’il est souhaitable d’avoir vis-à-vis de Dieu, et elle ne l’incitera pas à cesser de commettre des péchés et à s’efforcer d’accomplir de bonnes actions.

Dieu nous a également enjoint de nourrir certains sentiments dans notre cœur, à Son égard et à l’égard de Ses autres créatures. Les musulmans doivent aimer Dieu, Le craindre, éprouver envers Lui une crainte mêlée de respect, Lui faire confiance et Le révérer. Il a également été enjoint aux musulmans d’aimer leurs coreligionnaires, d’éprouver de la miséricorde et de la compassion à leur égard, d’aimer la vertu et de détester le péché. Tous ces sentiments sont considérés comme des actes d’adoration secrète, car ils se passent dans le for intérieur d’une personne; ils constituent une obéissance aux commandements de Dieu, pour laquelle le musulman sera rétribué.



Les formes manifestes d’adoration



À cause de la façon dont elles ont évolué, certaines religions, à travers l’histoire, ont accordé plus d’importance à l’adoration secrète, intérieure, rejetant complètement ou partiellement les formes manifestes d’adoration, tandis que d’autres religions ont attaché plus d’importance aux rituels et aux actes concrets, négligeant l’importance de la foi intérieure. Comme nous l’avons mentionné déjà, il n’y a pas, en islam, de séparation entre l’adoration secrète et l’adoration manifeste : la croyance profonde engendre, ou du moins devrait engendrer, des actes qui en sont le reflet, tandis que les actes eux-mêmes provoquent des effets qui se répercutent sur le cœur d’une personne. Il est clair qu’il existe un lien entre le moi profond et les actions d’une personne, chacun influençant l’autre. Les intentions mènent à des attitudes et à des actions analogues. On juge d’ailleurs souvent l’état d’âme d’une personne par son attitude ou son apparence extérieure, ou par l’expression de son visage. Inversement, si une personne s’adonne à certaines activités ou démontre une certaine attitude, il en résultera un état d’esprit équivalent.

Les actes d’adoration que le musulman accomplit pour Dieu découlent de sa croyance. C’est pour cette raison que l’islam exige de ses fidèles que non seulement ils croient aux vérités ultimes contenues dans sa doctrine, mais que leur croyance en Dieu se manifeste dans leurs actions. Avoir certaines croyances ne suffit pas à garantir le salut d’une personne ; les actes sont essentiels pour assurer la réussite d’une personne, ici-bas comme dans l’au-delà.

Dieu a ordonné aux musulmans de remplir certaines obligations au cours de leur vie, telles que contenues dans les cinq piliers de l’islam. Certaines sont quotidiennes, comme la prière, d’autres sont annuelles, comme le paiement de la zakat et le jeûne du ramadhan, tandis que le hajj n’est exigé qu’une fois, dans la vie d’une personne, à la condition qu’elle en ait la possibilité. Il y a bien sûr plusieurs autres actes d’adoration prescrits, en islam, à part les cinq piliers; certains sont obligatoires et d’autres sont facultatifs, c’est-à-dire laissés à la discrétion de chaque musulman.

VERSET DU SAINT CORAN

«Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu’Allah, Son Messager et la lutte dans le sentier d’Allah, alors attendez qu’Allah fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers.» (9:24)

HADITH

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « N’aura pas vraiment la foi celui qui s’endort le ventre rassasié alors que près de chez lui son voisin est affamé. »

Rapporté par Hâkim et authentifié par Albâny