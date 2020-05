SONATRACH et LUKOIL : Signature d’un mémorandum d’entente

Le Groupe Sonatrach et la société russe Lukoil ont signé un mémorandum d'entente (MoU) pour engager des discussions en vue d’identifier les possibilités pour les deux parties d'investir conjointement dans des opérations d'exploration et de production d'hydrocarbures en Algérie, a indiqué hier un communiqué de Sonatrach. Ce mémorandum d'entente fait suite à la promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures, observe la même source. Le mémorandum d’entente couvre également l’examen des opportunités d’exploration et de production à l’international, souligne le document. Sonatrach a rappelé que le la Société Lukoil est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières cotées en Bourse et intégrées verticalement au monde, représentant plus de 2% de la production mondiale de pétrole et environ 1% des réserves prouvées d'hydrocarbures.