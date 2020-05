Grand angle : La rumeur démentie

Pendant trois semaines, la rumeur s’est donnée à cœur joie au sujet de l’état de santé du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il faut dire que lorsqu’il s’agit de la Corée du Nord, les esprits ont tendance à s’enflammer rapidement. Pour preuve, même sa réapparition en public n’a pas mis un terme aux spéculations sur d’éventuels problèmes de santé qui auraient pu expliquer son absence en public depuis le 11 avril. «Je suis, pour ma part, content de voir qu'il est de retour et en bonne forme !», a écrit Donald Trump sur Twitter. La joie manifestée par le président américain est compréhensible. La disparition prématurée du leader nord-coréen aurait sonné le glas des pourparlers avec les Etats-Unis portant sur l'arsenal nucléaire de Pyongyang. Car même s’ils sont au point mort, en dépit de trois rencontres entre M. Kim et le président américain, Donald Trump, ce dernier ne désespère pas de parvenir à un accord qui ne manquera pas de rehausser son aura à l’international. Un changement aurait compromis un peu plus le processus en cours. En effet, avec une nouvelle direction à la tête de la Corée du Nord, le risque était grand d’avoir une autre approche sur le dossier car rien ne dit que le nouveau leader nord-coréen acceptera de reprendre le processus sur les bases convenues entre Kim Jong-un et le président Trump. Mais ce scénario n’est pas près d’être mis en scène. Sur les photos, M. Kim semblait en forme. Un autre pays peut être aussi soulagé de cette réapparition. C’est la Corée du Sud, et ce, même si un rare échange de tirs s'est produit au lendemain de l'apparition en public du dirigeant nord-coréen. Un incident que l’armée sud-coréenne a minimisé en déclarant que ces tirs nord-coréens n'étaient «pas considérés comme intentionnels», selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Le souci des sud-coréens de ne pas amplifier ce tir au niveau de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule n’est pas pour surprendre. Les deux pays sont encore techniquement en guerre depuis l'armistice ayant mis fin à la Guerre de Corée en 1953. L'apaisement des tensions militaires à la frontière fait partie des accords conclus en septembre 2018, lors d'un sommet à Pyongyang entre Kim Jong-un et le président sud-coréen, Moon Jae-in. Des accords certes restés lettre morte pour la plupart, mais qui révèlent l’existence d’une volonté réelle de tourner la page du passé.

Nadia K.