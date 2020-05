M. Djed Nabti, coach et neurolinguistique : « Le confinement est une aubaine »

Dans cet entretien, Djed Nabti, coach et neurolinguistique nous explique comment gérer au mieux l’anxiété générée par le confinement imposé par la situation exceptionnelle que traverse l’Algérie et le reste pays du monde du fait de la pandémie de Covid-19.



Vous êtes neurolinguistique, en quoi consiste votre spécialité ?

«Ma spécialité est ce qu’on appelle la programmation neurolinguistique (PNL). C’est un acronyme composé de trois lettres. ‘P’ pour programmation, ‘N’ pour neuro et

‘L’ pour linguistique. À la base, cela a été créé pour reproduire les situations de réussite. L’idée est née aux Etats- Unis dans les années 70 par deux chercheurs américains, l’un linguiste et l’autre mathématicien, qui ont vu que les situations de réussite sont reproductibles. Ils ont étudié comment une personne peut atteindre les états de réussite. C’est un ensemble de techniques de communication utilisables et utilisées dans la sphère personnelle et professionnelle. On peut appliquer la PNL avec les particuliers comme avec des entreprises pour les aider à atteindre leurs objectifs afin d’améliorer leurs rapports aux autres, mieux comprendre et se faire comprendre. C’est aussi un outil de relation, d’aide et de coaching. C'est-à-dire que le coach l’utilise comme moyen de communication très puissant et très efficace pour déceler les lacunes, les blocages d’une personne au sein d’une équipe pour essayer d’améliorer ses performances.



Pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont eu recours au confinement. Mais cette mesure a généré chez de nombreuses personnes un sentiment d’anxiété. Comment peut-on lutter et gérer son stress durant cette période ?

«Effectivement la question est d’actualité. Gérer son stress pendant ce confinement, qui est perçu par certains comme un emprisonnement, dépend en fait des personnes. Cela peut avoir sur certaines personnes un impact négatif et sur d’autres un impact positif. C’est en fait, comment on va voir la chose. C’est une question de perception. Si on voit la chose du côté négatif, c’est sûr qu’on va voir ce confinement comme une perte de notre liberté, de notre mobilité, nos habitudes sociales. Dans cette situation, l’être humain va déclencher un moyen de défense et de résistance ce qui va entrainer le stress. Et ce stress va devenir négatif. Mais il faut savoir qu’il y a deux types de stress, le positif et le négatif. Le premier est celui qui nous encourage à avancer, à bien faire les choses. Par exemple vous avez une réunion avec votre responsable, cela va vous donner du stress, mais cela va vous inciter à vous préparer au mieux pour cette réunion. Mais dans la situation actuelle nous sommes dans le stress négatif et qui va devenir permanent. Car nous sommes en train de résister à la situation, de la refuser. Et plus on résiste, plus on se fatigue. De cela va découler une pensée négative, des interrogations sur le passé ou sur le futur, sur comment la situation va évoluer. Ces situations vont générer de l’anxiété qui peut évoluer en une dépression. C’est pourquoi il faut inviter les gens à voir les choses du côté positif. C'est-à-dire, au lieu de laisser sa pensée vaquer dans le négatif, il faut essayer de focaliser sur le positif. Il faut par exemple s’interroger sur ce qu’on peut gagner de cette situation de confinement imposé. Il faut se dire que c’est une excellente aubaine pour revoir sa stratégie de vie, faire un bilan de sa vie. Revoir ses relations avec ses parents, ses enfants, ses proches et ses amis. S’interroger sur son travail. L’essentiel est de repartir sur de nouvelles et solides bases, bien réfléchies et bien pensées. On a eu suffisamment de temps pour revoir les choses. Deuxièmement, le confinement à la maison doit nous permettre de se reconnaître, de se reconnaitre soi-même en premier lieu. Dans la vie, il nous est toujours demandé de prendre un temps avec soi. L’être humain doit freiner un peu son rythme de vie pour faire une pause, pour se détacher du monde qui l’entoure, pour revoir les choses et redémarrer. Là nous avons une longue durée de pause qui va nous permettre de bien nous reposer. La connaissance de soi par rapport aux autres, il faut dire qu’on n’a jamais pris le temps de discuter avec eux. Le confinement nous offre une excellente occasion pour tisser de bonnes relations. Troisièmement, c’est une occasion de faire les choses qu’on n’a pas l’habitude de faire, comme le sport, le bricolage, de revenir aux jeux de société. L’autre conseil que je peux donner c’est d’essayer de se déconnecter du monde négatif, notamment de la presse et des médias, du moins limiter le temps que l’on passe face aux écrans. Dès qu’on allume la télévision, c’est des informations sur le Covid-19, sur le nombre de morts, des nouveaux cas. Il faut relativiser. Ainsi comparativement aux accidents de la route, aux cas de méningite pour les enfants, les chiffres peuvent être plus effrayants. Mais comme la presse n’en parle pas, on ne fait pas attention. Il faut considérer le confinement comme quelque chose de passager. C’est une épreuve de plus dans notre vie



Les adultes sont-ils plus exposés au risque d’anxiété et de stress ?

Oui effectivement, parce que les adultes n’arrivent pas à contrôler leurs pensées. Ils sont dans le passé nostalgique ou le futur inquiétant. Mais cela dépend aussi des personnes ; celles avec une forte personnalité résistent mieux. Les autres peuvent faire appel à un coach, un psychologue ou un psychiatre. Il ne faut pas hésiter dans ce cas à faire appel à un professionnel pour apporter un apport médicamenteux. Les enfants eux sont dans le présent. L’enfant n’est pas exposé à l’anxiété, il s’adapte facilement et rapidement.



Une autre catégorie de personnes est également anxieuse, c’est les candidats au Bac et Bem . Quel conseil pouvez-vous leur donner ?

«On ne peut pas empêcher le stress, car il est humain, mais au lieu de sombrer dans un stress négatif, il faut rester dans un stress positif dynamisant. Ces candidats se plaignaient toujours de ne pas avoir suffisamment de temps pour préparer leurs examens. Cette année c’est le contraire. Une occasion qu’il faut mettre à profit pour bien réviser. Il faut bien dormir aussi, car le sommeil est très important pour retrouver l’énergie positive et mieux assimiler et se

concentrer.»



Des parents s’inquiètent de voir leurs enfants développer une addiction aux jeux vidéo. Comment éviter cela ?

«C’est inéluctable surtout les enfants qui habitent dans des petits appartements. Mais heureusement que certaines études ont démontré que ces jeux développent l’intelligence. Je demande aux parents de ne pas s’inquiéter, ce sont des addictions qu’on peut diminuer avec le temps ; c’est réversible. Il faut intéresser les enfants à la lecture, il y a aussi des chaines you tube éducatives qu’on peut regarder. Il faut faire en sorte de varier les loisirs.»

Entretien réalisé par Nadia K.