Face aux enjeux de l'épidémie : La jeunesse maghrébine en Action

L’Organisation des Nations-unies pour l’éducation et la santé (Unesco) pour le Maghreb, entend lancer une plate-forme régionale en concertation avec les activistes de la société civile maghrébine «dans l'objectif de permettre à la jeunesse de la région de réfléchir aux défis liés au Covid-19 mais aussi l'après-crise», nous a indiqué le représentant du bureau de l'organisation onusienne à Alger.

Il s'agit de l’initiative baptisée «La Jeunesse du Maghreb en action pour relever les défis liés au Covid-19» , a relevé Nassim Filali qui ajoute que cette campagne de délibération et de débat auprès de la jeunesse de la région constituera un premier pas permettant de recueillir la vision et les actions à l’échelle des pays, puis de la région, en vue de relever les défis liés à la crise liée à l'impact de l’épidémie de coronavirus.

Les jeunes et les activistes de la société civiles sont invités à débattre et à partager leurs points de vue, réflexions et idées novatrices sur de nombreuses problématiques. Il s’agit de questions ayant trait notamment à l'éducation à distance, l’accès à l’information et la lutte contre la désinformation, à la promotion des droits humains et l'égalité des genres en période de crise, à l'accès à la culture et la mobilisation de la science ouverte et humanisée, a énuméré notre source.

En ces temps de crise, la mobilisation de l'outil technologique sera, selon le représentant du bureau de l'Unesco à Alger, d'une valeur ajoutée.

«L'Unesco lancera dans un premier temps un webinar permettant de créer un espace virtuel commun pour l'échange avec la jeunesse des pays du Maghreb, afin de lui permettre de s’exprimer autour de défis qui sont au cœur de la mission de l’Unesco, d'évoquer leur initiatives, de penser à des actions collectives de sensibilisation et de participation sociale et de proposer également des solutions aux autorités publiques en tant qu'acteurs sociaux concernés par la crise», a-t-il souligné.

Nassim Filali nous a expliqué que cette initiative s'inscrit dans la continuité des activités de l'organisation onusienne en coordination avec les autorités et ce, dans le cadre de sa stratégie 2014-2021, en collaboration avec, entre autres, les ministères de la Jeunesse et des Sports et la Formation et de l’Enseignement professionnel. L'initiative «La jeunesse du Maghreb en action pour relever les défis liés au Covid-19» est rendue possible grâce à la collaboration de radio Monte Carlo, comme partenaire médiatique, des partenaires de la société civile de la région, dont l’association Sidra pour l’Algérie, Mowatana pour le Maroc et radio Nefzaoua pour la Tunisie.

Filali affirme que l'initiative s’inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Unesco pour l’autonomisation des jeunes femmes et hommes, et en réponse à la crise mondiale du Covid-19. Cette plate-forme numérique facilitera dans un deuxième temps, le partage des recommandations de la jeunesse et activistes ayant participé aux débats et consultations. Ces recommandations seront discutées et partagées à l’échelle nationale à travers des émissions et contenus médiatiques diffusés sur le web et à travers l'échange via les réseaux sociaux pour impliquer plus d'acteurs et avoir des échos sur l’initiative au niveau local.

L'Unesco envisage de créer ensuite un espace commun, via une émission interactive régionale animée par des journalistes des trois pays et sur les réseaux sociaux. Il s'agit de donner de la visibilité aux actions menées par les jeunes et valoriser ainsi les initiatives dans l’optique de promouvoir la citoyenneté active à travers de nouveaux projets, des idées et de solutions proposés pour penser et anticiper l'après Covid-19.

Le représentant du bureau de l'organisation ajoute que les jeunes et les associations constituent «une force considérable et essentielle» au sein de la société. «C'est pourquoi, nous allons créer des focus groupe en ligne pour permettre aux jeunes de s'approprier l'outil technologique et instrumentaliser le potentiel numérique dans le but de créer un impact positif et être à la hauteur des enjeux qui se posent pour relever les défis et préparer le monde post Covid-19 à l’échelle maghrébin», a-t-il conclu.

Tahar Kaïdi