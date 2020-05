Abderrahmane Benbouzid : «Un nouveau centre hospitalier universitaire à Sétif, une priorité»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué samedi à Sétif, que la réalisation d’un nouveau centre hospitalier dans cette wilaya constitue «une priorité pour le gouvernement en vue de fournir de meilleurs services de santé à la population et de répondre aux besoins accrus dans ce domaine». S’adressant au staff médical du centre hospitalier universitaire, CHU Mohamed-Abdenour-Saâdna en marge de la visite du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre de la Santé a affirmé que «la wilaya de Sétif a réellement besoin d’un nouveau CHU eu égard à sa grande superficie et sa contribution dans les domaines de la science, la médecine et la culture». M. Benbouzid a révélé que ce projet, qui concerne également les wilayas de Constantine, Batna et Annaba, «sera discuté après la crise sanitaire du Covid-19» et ce, dans le cadre «des instructions visant à organiser le secteur de la santé et à fournir de meilleurs services de santé au citoyen».

Revenant sur l'épidémie de Covid-19, le ministre de la Santé a fait savoir qu’un conseil scientifique, composé d’experts dans les spécialités liées à cette épidémie, à savoir l’épidémiologie, l’infectiologie et la médecine interne, se trouve actuellement au ministère de tutelle avec pour mission de retracer l’évolution de cette maladie et de suivre les informations liées à ce domaine afin de renforcer la lutte contre le Coronavirus.