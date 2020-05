Entrevue du président Tebboune avec des organes de presse nationaux : Large satisfecit populaire

Fortement attendue, l’intervention du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d’une rencontre avec des représentants de la presse nationale, a constitué l’événement de la soirée de vendredi.

Confinés chez eux, les Algériens ont suivi, dans leur majorité, cette rencontre de 120 minutes, largement consacrée à leurs préoccupations quotidiennes. Suspendus aux propos du chef de l’Etat, ils attendaient chacun la réponse à leurs propres questionnements. Et il y en avait beaucoup. Mesures du déconfinement, examens de fin d’année scolaire, chute des prix du pétrole, crise économique et ses retombées, reprise des activités encore à l’arrêt…

Et justement, tous ces sujets ont été évoqués dans le détail, ce qui a permis aux utilisateurs des réseaux sociaux de s’en saisir et de les commenter longuement.

Largement saluée, l’intervention du président de la République a permis à tous de trouver des réponses à leurs questionnements. Et bien que le déconfinement ne soit pas encore à l’ordre du jour, les Algériens ont accueilli avec un grand soulagement les propos de M. Tebboune quant à l’amélioration enregistrée à travers le recul significatif des décès et le nombre de plus en plus important des patients guéris du coronavirus.

«L’Algérie œuvre, à l’instar de tous les pays du monde, que ce soit en Europe, en Chine ou aux USA, à trouver les moyens de lutte contre le virus», a souligné le président de la République qui a soutenu, dans ce sillage, que «l’Algérie n’imite aucun Etat et ses décisions politiques et administratives s’appuient sur les avis de ses scientifiques et experts».

Il a rappelé que l’Algérie a été pionnière dans l’adoption de plusieurs mesures préventives pour contrer la pandémie, avec notamment la fermeture des espaces publics, tels que les mosquées, stades, écoles, lycées et universités, en plus du rapatriement des Algériens qui se trouvaient à l’étranger.



«La vie de l’Algérien est au-dessus de toutes les considérations», une déclaration fort bien accueillie



Le président avait déclaré que la vie de l’Algérien est au-dessus de toutes les considérations. Plusieurs internautes ont convenu que ce n’était là que la vérité, comme le dira Fodhil Mahfouf, soulignant le fait que «comparativement à ce qui se passe à travers le monde, on peut dire avec fierté que nous sommes parmi les pays les plus en avant, n’en déplaise aux sceptiques». «Je suis admirative, pour une fois, on n’a aucune possibilité de critiquer, tant on a été efficaces», lui répond le profil «Zouzou Medjber» qui a vite été suivie par des dizaines de commentaires abondant dans son sens.

L’engagement du chef de l’Etat quant à la protection de la population contre la propagation de cette pathologie a très agréablement été apprécié par les citoyens qui ne se sont pas privés de reprendre cette séquence et de la relayer sur les réseaux sociaux. Une séquence où Abdelmadjid Tebboune précisait : «Si certains pays préfèrent l’économie à la vie du citoyen, nous faisons, nous, contrairement à eux, prévaloir la vie du citoyen sur l’économie, car la vie de l’Algérien est au-dessus de toutes les considérations.»

Même l'éventualité d'un «confinement plus sévère», dans le cas où la vie du citoyen serait mise en danger, a été très favorablement commentée. Les internautes, par centaines, ont en même temps dénoncé le relâchement observé ces derniers jours. Certains ont même mis en ligne des séquences où l’on voit des citoyens se bousculer devant certains commerces.

«Enfin, un président qui s’exprime dans un langage simple compris par tout le monde, sans détours ni démagogie. On peut être contre ou pour, ce n’est pas ça l’essentiel. Ce qui compte, c’est que le président a tracé le chemin qui mènera l’Algérie à bon port si Dieu le veut, pourvu que les Algériens soient un peu patients», a posté hier, le profil 213-054026 +++ en réaction à l’intervention du chef de l’Etat.

Pour sa part, Lahcen Bekkouche, et bien d’autres encore sur les forums de discussions, ont salué les positions du président de la République par rapport aux sujets abordés: «Bon courage M. le président. Avec la participation de chacun de nous, nous réussirons Incha' Allah.»

«Bon courage, M. le président et bonne continuation», a posté Farida Baghdadi.

Pour le profil Aly Alexandra, c’est «Bonne continuation, M. le Président», de même que celui de Mokrane Haouche, qui s’est contenté d’un : «Bon courage M. le président, que Dieu vous aide !» Des commentaires qui ont été «likés» des dizaines de fois.



Le baccalauréat, deuxième sujet le plus commenté



Le deuxième sujet le plus relayé sur Facebook, Instagram, Messenger ou encore YouTube concerne incontestablement l’épreuve du baccalauréat.

La déclaration du chef de l'Etat assurant que cet examen «ne sera pas annulé et qu'il n'y aura pas d'année blanche a aussi été largement saluée et approuvée par des milliers de jeunes qui se demandaient quel serait leur sort.

Néanmoins, la plupart des jeunes internautes se sont prêtés au jeu des supputations en élaborant moult probabilités sur la teneur des solutions que le président a évoquées. «On est rassurés certes, mais on veut bien avoir une date plus précise», a posté sur la page Instagram «Baccalauréat 2020» Amira Slimani. Ce à quoi Feteh Ghriss a souligné qu’il fallait d’abord penser à la sécurité des candidats : «Il faut un minimum de mesures pour nous protéger, le président de la République a raison. En plus il nous a promis qu’il allait prendre cet aspect en charge, donc il ne faut pas s’inquiéter», a-t-il répliqué, bien que soulignant le fait qu’il partageait les appréhensions des autres sur «des vacances d’été qu’on devra passer à réviser».

En attendant, tout le monde est à l’affût de la moindre information. Les supputations allant bon train, à chaque fois que le ministre de l’Education rencontre un partenaire social ou que l’on annonce que le Premier ministre M. Abdelaziz Djerad va s’exprimer sur le sujet.

Troisième sujet d’importance sur lequel les utilisateurs des réseaux sociaux se sont fortement exprimés, exprimant leur satisfaction suite aux propos du président de la République, concerne la situation économique du pays. Une situation marquée par la chute des prix du pétrole et le coronavirus et qualifiée de «pas terrible». «Elle est certainement très difficile mais pas terrible. La crise sera terrible quand elle durera plus d’une année», a-t-il estimé, s’appuyant sur l’avis des experts concernant le retour du prix du pétrole à 40 voire 45 dollars le baril d’ici le mois de juillet. «Il nous a rassurés contrairement à tous ces pseudos experts, oiseaux de mauvais augure qui passent leur temps à faire des prédictions catastrophiques», a posté Salem Benabouche, liké et commenté des centaines de fois.



«Bon courage M. le Président, et bonne continuation», parmi les commentaires les plus postés sur les réseaux



Il en est de même pour la question des réserves de change. Abdelmadjid Tebboune, qui a récusé les thèses de la fin de cette manne financière vers 2021, a été grandement salué. «Certains analystes estiment que les réserves de change actuelles suffiront juste pour 9 mois d’importation. C’était vrai lorsque la rationalisation des dépenses n’était pas au rendez-vous, a-t-il déclaré en déplorant la politique d’importation au détriment des capacités nationales de production.

Il a rappelé les interdictions d’importation des produits agricoles et alimentaires en pleine saison de récolte en Algérie. «Nous avons éradiqué ce phénomène de surfacturation, ce qui nous permettra d’économiser 30% de nos devises», dit-il.

Sur le même registre relatif aux finances du pays, le président a écarté le recours au FMI et à l’endettement extérieur en affirmant que des pays ont affiché leur volonté d’aider financièrement l’Algérie. «Nous leur avons dit que nous vous contacterons une fois nous en aurons besoin», a-t-il dit pour rassurer quant à la situation financière du pays.

Dans ce sens, il a tenu à rappeler son engagement à relancer la production de la matière première. «Nous allons mettre en place notamment la culture du Soja et de la betterave au Sud pour la production du sucre et de l’huile. Les essais sont concluants», a-t-il signalé, estimant que la facture des importations des produits alimentaires devrait se stabiliser à 9 milliards de dollars.

Au vu de toutes ces données, nulle place au doute. Pour Kheireddine Nafaâ, les propos du président de la République ont été fort probants : «Il a dit l’essentiel. Bonne continuation.»

Krimo Guergour estime que «ce discours est réaliste tant sur le plan économique, social ou culturel. Quant à la liberté d’expression, d’opinion, bravo, on n’a pas de leçons à recevoir de RSF ni d’Amnesty international».

Abdelaziz Meftah, pour sa part, estime que «seul le travail reste une valeur sûre». Pour le profil Michel André Bensaid : «Laissons le président et son équipe travailler et faisons un premier bilan à la fin de l’année. Nous saurons si nous continuons à nous enfoncer ou bien à entrevoir un avenir meilleur.»

Enfin, le profil Gamer qui comptabilise quelque 30.000 amis, a posté sur son mur : « M. le président, vous avez touché le fond des choses et dit les choses dans leur contexte actuel. Bonne chance M. le président et le peuple souverain vous soutient.»

Amel Zemouri