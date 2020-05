M. Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement : «Un assainissement global du secteur est nécessaire»

Le ministre de la Communication, porte-parole de gouvernement, Ammar Belhimer, a réaffirmé, hier à la télévision publique, sa volonté d'œuvrer à la réforme du secteur médiatique.

Le ministre a expliqué qu'une fois le confinement levé, le département de la communication va procéder à la réouverture les chantiers de réforme du secteur pour un assainissement global. Le ministre évoque un assainissement du secteur des médias partant du constat que «le diagnostic effectué jusque-là permet de formuler des conclusions préliminaires dangereuses», comparant la sphère médiatique à «un champ miné». La situation catastrophique dans laquelle se trouvent les médias nécessite «non pas uniquement, un simple réaménagement, mais une remise en état et une reconstruction pour un profond changement dans le monde de la presse et des médias et cela à travers une réforme globale», selon le ministre. Cette reconstruction ne sera initiée «qu'à travers la mobilisation des premiers concernés du secteur : les journalistes eux-mêmes», dit le ministre, «car on ne peut pas faire le bonheur des gens à leur place».

Il ajoute que «les ateliers de réforme des médias nécessitent avant tout un dialogue participatif et réconciliant regroupant tous les acteurs du secteur».



L’identité des journalistes brouillée



Le ministre de la Communication a identifié les facteurs endogènes et exogènes qui aggravent la déliquescence des médias et conduisent à la détérioration de la pratique journalistique.

Le ministre évoque l'accélération du rythme de la révolution numérique qui a favorisé «la prolifération d'une presse numérique et le journalisme citoyen où la production de l'information n'est plus l'apanage des seuls journalistes professionnels».

C'est ce qui a motivé, explique le ministre, «l'adoption d'un cadre juridique visant à lutter contre les discours de la haine et du racisme ainsi que l'amendement partiel du code pénal, afin d'inscrire ces pratiques néfastes dans le registre des délits punis par la loi et ce, à un moment où la sphère digitale se voit truffée d'intrus». Cela pousse certains journalistes à multiplier les erreurs et à confondre fake news et faits vérifiés. Il y a aussi le non-respect de la dignité et du droit à l'image des citoyens.



Faire face aux forces extraprofessionnelles



M. Belhimer est déterminé à aller jusqu'au bout dans l'objectif «d'assainir la sphère médiatique, de garantir le droit à l'information dans le cadre de pluralisme, et du respect de l'éthique de l'exercice du métier».

Le ministre explique que les autorités publiques disposent d'une panoplie de ressources et de leviers pour organiser les condition de l'émergence d'un champ médiatique capable de relever les défis que pose la révolution technologique en cours «et d'encourager la pratique démocratique, le pluralisme et faire face également aux dérives d'impérialisme dévastateur». C'est dans ce sillage qu'il insiste longuement sur l'impératif d'assainir le monde des médias de ce qu'il qualifie de «forces extra-professionnelles» afin que la presse, poursuit-il, «ne soit pas instrumentalisé et perçue comme un médium pour faire passer les discours des dominants ou une partie tierce ou de faire l'objet d’intérêts divergents». Selon le ministre le recours aux pseudonymes a facilité à certains intrus de bénéficier de la manne publicitaire et d'imposer des opinions et agendas loin des valeurs de la profession.

Faire face aux forces extra-professionnelles signifie la lutte contre l'émergence de conglomérats et autres formes de monopoles et de concentrations et autre abus de position dominante.



Audiovisuel : pour une domiciliation juridique et technologique



L'autre chantier que le département de Belhimer compte lancer est celui «de la domiciliation juridique et technologique » de l'activité des chaînes offshores qui exercent dans un marché noir loin de tout cadre réglementaire.

Le ministre soutient que la transgression de la loi par les pouvoir publics dans le passé a permis à ces chaînes d'exister comme bureaux étrangers «la loi est claire dans ce cadre, en posant la règle que le nombre des fonctionnaires d'un bureau étranger ne devrait pas dépasser 9 personnes alors que les autorités ont laissé le champ libre à ces chaînes régies par des lois étrangères d'employer parfois plus de 400 employés».

Le ministre évoque également la nécessité de la domiciliation technologique par la mobilisation du potentiel dont dispose l'Algérie à travers le satellite Alcomsat-1.

L'objectif est de faire migrer les chaînes privées vers le satellite «pour l'amortissement des coûts d'investissement et l'accroissement de la rentabilité». L'autre axe sur lequel repose la stratégie de réformes est la réflexion sur les mécanismes visant à relancer les autorités de la régulation : un domaine dans lequel «la législation s'est révélée inefficace».



Un conseil national de la presse comme instance de régulation



Le ministre évoque aussi la nécessité de réussir le maintien de l'équilibre et d'assurer un fonctionnement correct d'un système médiatique complexe à travers l’autorégulation. M. Belhimer propose dans ce cadre, de remplacer l’Autorité de régulation par un Conseil national de la presse qui fonctionnera comme une instance régulatrice à l'intérieur de la sphère médiatique.

Le ministre explique que le fonctionnement de ce conseil repose sur des sous-organismes dédiés aux règles d'éthique et d'arbitrage et au règlement lié à la distribution de la carte professionnelle. Quant à la médiamétrie, elle aura pour tâche de lancer des études afin de mieux gérer la répartition équitable de la publicité afin de faire respecter la transparence et préserver la pluralité permettant à la presse de continuer d'exister au sein d'un marché médiatique concurrenciel.

Le ministre a signalé qu'à travers le Conseil de la presse, une loi sur la publicité sera proposée afin que le marché reste ouvert et compétitif.

M. Belhimer a par ailleurs déploré l'absence des centres de sondage d'opinion «qui jouent un rôle important dans le processus de développement à travers l'identification des courants d'opinion et des indicateurs sociaux». «Nous allons œuvrer à améliorer l’ingénierie législative dans ce domaine afin de mesurer l'écho de l'opinion publique par rapport aux sujets des décisions publiques et enrichir le feedback des citoyens», a-t-il expliqué.

A propos de la communication institutionnelle, Belhimer indique que le but est de «favoriser l'émergence de la démocratie directe et d'encourager la participation des citoyens dans la délibération et dans la gestion des affaires qui les intéressent». Les médias de proximité auront un rôle à jouer dans cette stratégie, «notamment dans les zones d'ombre qui tiennent une place importante dans les discours du président de la République», a-t-il rappelé. Le ministre a souligné que la formation demeure «extrêmement importante» dans le domaine du journalisme et constitue une priorité.

Il s'agit aussi de réactiver le fonds de formation des journalistes dans le cadre de la loi de finance complémentaire. Le fonds n’a pas été alimenté depuis 2014. Le ministre affirme que l'argent sera consacré à la formation dans tous les segments au bénéfice des journalistes de la presse publique et privée en précisant que les centres de formation, l’université et les institutions étrangères seront appelés à collaborer.



Liberté et responsabilité



Le ministre de la Communication évoque l'impératif d’œuvrer à l'émergence d'un «cadre de référence consensuel pour une pratique journalistique sereine pour sortir d'un champ médiatique miné».

Pour le ministre cela ne pourrait se réaliser qu'à travers la conciliation entre la liberté et la responsabilité, d'un côté et le respect des règles d'éthique et de déontologie, de l'autre».

M. Belhimer évoque la multiplication des acteurs intervenant dans le processus de la production de l'information, à savoir les sites en ligne. Selon lui, l'émergence de la presse numérique nécessite «la mise en place d'un cadre juridique approprié répondant aux spécificités de l'écosystème numérique car le réseau internet est un espace ouvert et ne peut rester l'otage des intérêts étroits de certaines parties hostiles aux intérêts de la nation».

C'est dans cette optique que le ministre évoque «le projet d'une loi qui sera proposé prochainement au gouvernement, afin de codifier, légaliser et contrôler la pratique de journalisme en ligne».

Tahar Kaidi