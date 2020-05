Spécialistes et politologues : S’impliquer dans l’édification de la nouvelle Algérie

En dépit d’un paysage médiatique florissant, d’un soutien multiforme de l'État et de l’existence de compétences parmi la corporation des journalistes, la presse gagnerait à se structurer davantage autour du projet d’édification de l'Algérie nouvelle. Cela en s'alignant sur les règles de la profession, affirment des universitaires, des politologues et des journalistes. «La presse est ce vecteur par excellence du chargement du système politique et de modèle de gouvernance tel que revendiqué par le peuple, sauf que pour réussir une telle mission, il lui faut se réapproprier les notions de l'éthique et assumer ses responsabilités en cette étape décisive de l'histoire du pays», indique Idriss Attia, enseignant en sciences politiques à l'université d'Alger.

Il conçoit que «les préoccupations actuelles et à venir de la presse ne pourraient en aucun cas dévier des objectifs d'instaurer une démocratie majeure et de veiller à l'équilibre d'une relation saine et transparente entre le gouvernant et le gouverné, nécessaire pour le rétablissement de la confiance dans un contexte mondial marqué par le retour progressif au nationalisme». «Nous n’avons pas de pays de rechange», dit-il, affirmant que «le citoyen aspire à une presse libre et professionnelle pour parer aux effets destructeurs des fake news et barrer la route aux forces extraprofessionnelles qui exploitent ce créneau pour s'enrichir non sans provoquer des dommages et pour la société et pour l'État», soutient-il.

Idriss Attia souligne en outre la nécessité d’une réorganisation de la profession de façon à lui garantir un meilleur accès aux sources d’information. Ce qui est fondamental, dit-il, «pour éclairer l'opinion sur les différents enjeux au double plan national et international, susciter l'éveil collectif et rester vigilant face aux différentes menaces véhiculées sur les réseaux sociaux destinées à attenter à la stabilité des États». Abderrahmane Bouteldja, conseiller à la communication et enseignant à l’université de Blida, plaide pour une révision des textes organisant la profession. «Une nouvelle législation par laquelle il sera définitivement mis un terme aux dérives médiatiques commises sous couvert de la liberté d’expression à dessein de nuire aux institutions de l’État et de remettre en cause notre attachement à la souveraineté nationale», explique-t-il.



Une réforme audacieuse pour un secteur stratégique



Il se félicite en outre de «la volonté clairement manifestée par les pouvoirs publics quant à remédier à cette situation de vide juridique». Il met en relief le caractère audacieux de la réforme annoncée par le président de la République et le ministre de la Communication qui traitera, dit-il, «des questions d’importance capitale, tels le financement étranger des chaînes TV privées, la loi sur la publicité, le code de l’éthique et de la déontologie, et la propriété intellectuelle».

Pour le journaliste Djamel Maafa, ancien syndicaliste à l’EPTV, «le secteur de la presse avec tous ses supports traverse une phase très difficile du fait de l’accumulation des dysfonctionnements». Rappelant les dérives médiatiques constatées, notamment durant ce Ramadhan, il déplore qu’en dépit du nombre impressionnant de titres quotidiens et périodiques, «il y a une régression dans le contenu médiatique».

Il salue «la volonté du président de la République et du ministre de la Communication qui ont dévoilé un plan de réforme globale traitant de l’audiovisuel, de la presse écrite et de la presse numérique». «Ce plan de réforme est nécessaire pour la professionnalisation de ce secteur stratégique», a-t-il dit. Le politologue Redouane Bouhidel soutient, quant à lui, qu’il faudrait «rétablir en urgence l’équilibre entre la liberté d’expression et le respect des règles de déontologie». Il plaide en outre pour une meilleure formation des journalistes. Ancien journaliste, Boukhalfa Amazit se souvient qu’à une certaine époque, «la presse s’est chargée du travail idéologique ayant accompagné les tâches d’édification nationale». «Notre époque avait ses spécificités, nous étions pour la plupart des journalistes acquis au pacte de la construction de l’État, que ce soit pour la révolution agraire, la médecine gratuite, la politique du plein emploi, un logement pour tous et la démocratisation de l’enseignement à tous les niveaux», dit-il.

Aujourd’hui, «c’est une époque différente, la société est traversée par différents courants de pensée, et la presse est aussi traversée par ces nouvelles tendances. Elle essaye tant bien que mal de se placer dans cette conjoncture», estime-t-il, affirmant qu’il est nécessaire «de sauver ce qui peut l’être en organisant mieux les collectifs rédactionnels afin de faire des faiblesses une force».

Karim Aoudia