Martyrs du devoir professionnel à travers notre histoire : L’hommage de M. Belhimer

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a mis en avant «la lutte et les sacrifices» des martyrs du devoir professionnel dans le secteur de la presse à travers les différentes étapes de notre histoire, notamment pendant la glorieuse Révolution du 1er Novembre.

Dans un entretien accordé, samedi soir, à la télévision nationale, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse,

M. Belhimer

a indiqué : «Comme chaque année, nous célébrons la Journée internationale de la liberté de la presse par le recueillement à la mémoire

des martyrs du devoir professionnel, à travers les différentes étapes de notre histoire contemporaine.»

Il souligne que «cette lutte remonte à l’époque de la glorieuse Révolution du

1er Novembre durant laquelle des moudjahidine ont milité également par la plume en menant un combat médiatique retentissant,

à travers

le journal El Moudjahid

et l'Agence Algérie Presse Service (APS)».

«La lutte s'est poursuivie pour la liberté d’expression et la pratique démocratique au prix de grands sacrifices.»