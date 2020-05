Grande-Bretagne : Selon Johnson, ses médecins avaient un plan s’il décédait

Les médecins chargés de traiter le Premier ministre britannique Boris Johnson, infecté par le nouveau coronavirus, avaient préparé l'annonce de son décès après son hospitalisation dans le service des soins intensifs, a-t-il indiqué dimanche dans un entretien au tabloïd The Sun on Sunday.

«Ca a vraiment été un moment très dur, je ne le nierai pas», a-t-il dit au journal, s'exprimant pour la première fois en détail sur sa maladie. «Ils avaient une stratégie pour le faire selon un scénario du type ''mort de Staline''».«Je ne me trouvais pas dans un état particulièrement brillant et je savais qu'il y avait des plans de contingence en place. Les médecins avaient toutes sortes de préparatifs pour ce qu'il fallait faire si les choses prenaient une mauvaise tournure», a-t-il ajouté.