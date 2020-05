Iran : Réouverture des mosquées à partir d’aujourd’hui

Les mosquées, fermées depuis mi-mars en Iran en raison de la propagation du nouveau coronavirus , rouvriront dès lundi dans 30% des comtés du pays, a fait savoir, dimanche, le président iranien Hassan Rohani.

«Nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir les mosquées dans 132 comtés à faible risque (de la maladie Covid-19) dès demain, et de recommencer la prière du vendredi tout en respectant les protocoles sanitaires», a-t-il précisé lors de la réunion du Comité national de lutte contre la pandémie, diffusée à la télévision d'Etat.

Depuis le 11 avril, les autorités iraniennes ont autorisé une réouverture progressive des commerces et ont levé les restrictions sur les déplacements à l'intérieur du pays.

A Téhéran, le port du masque demeure obligatoire dans les bus et le métro.