Sétif : Fermeture de plusieurs magasins

Au lendemain de la visite effectuée par le Premier ministre, qui s’est enquis de la situation épidémiologique de la pandémie de Coronavirus dans la wilaya de Sétif et l’impact produit par le relâchement dans le respect des mesures de prévention, le wali Mohamed Belkateb a pris hier un arrêté pour la fermeture provisoire de certains commerces, à l’instar des salons de coiffure, des pâtisseries et des commerces d'habillement et de chaussures, de l’électroménager et de produits cosmétiques.

Des décisions qui interviennent après la fermeture des marchés Dubai et Belala d’El Eulma.

F. Zoghbi