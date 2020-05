UGCAA et ANCA : «La santé du citoyen passe avant tout»

Plusieurs wilayas du pays ont décidé de suspendre certaines activités commerciales pour non-respect des mesures de prévention contre la propagation de l’épidémie Covid-19.

Contacté par nos soins, le Secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) salue la décision de fermeture des magasins qui ont bénéficié au début du mois de Ramadhan d’autorisation d’ouverture. «Nous sommes pour la fermeture de ces commerces», a indiqué Hazab Ben Chahra, ajoutant que depuis l’ouverture de ces boutiques, il a été constaté le non-respect des mesures de protection, aussi bien de la part des commerçants que des consommateurs. Selon lui, il était évident de procéder de nouveau à la fermeture de ces commerces, notamment ceux qui enregistrent une forte affluence. «Il fallait prendre cette décision et préserver la santé du citoyen», a-t-il noté. Pour le SG des UGCAA, les pertes économiques des commerçants engendrées par cette situation peuvent être récupérées plus tard, mais la santé des citoyens est «irremplaçable et passe avant tout». «Nous pouvons trouver des solutions pour les indemniser. Nous ne devons pas penser uniquement aux gains dans cette situation exceptionnelle», a-t-il estimé.

Ben Chahra a appelé les citoyens à être conscients et responsables. Il a souligné la nécessité pour les commerçants qui restent ouverts de respecter les mesures de prévention et de distanciation sociale.

Pour sa part, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a indiqué que la décision d’ouverture a été prise pour alléger la pression sur les commerçants et les artisans qui ont vu leurs commerces fermés durant deux mois. «C’est aussi pour permettre aux citoyens algériens de s’offrir des produits dont ils ont besoin», a expliqué M. Hadj Tahar Boulenouar qui regrette l’anarchie qui a suivi. «Si nous devons choisir entre l’activité économique et la santé du citoyen, le choix est simple. Nous devons placer l’intérêt général et la préservation de la santé publique au dessus de toute autre considération», a-t-il noté. Le président de l’ANCA a appelé le gouvernement à assurer l’accompagnement des commerçants durant cette période, affirmant que son organisation a formulé une série de propositions qui seront soumises au gouvernement. Même son de cloche chez la Fédération algérienne du consommateur (FAC) qui salue par la voix de son président la décision de fermeture des magasins qui ne respectent pas les consignes de sécurité, estimant que la santé du citoyen est une priorité.

Selon le président de la Fédération des consommateurs (FAC), Zaki Hariz, cette mesure est louable et a pour but de préserver la santé du citoyen. «Nous avons constaté le non-respect des mesures tels que le port des masques de protection par les commerçants et les clients et de la distance sociale, sans oublier l’interdiction d’entrée des enfants aux magasins et la limitation du nombre de clients à l’intérieur des commerces», a-t-il relevé, regrettant la ruée des citoyens juste après la réouverture des magasins.

Pour le président de la FAC, la responsabilité est partagée entre les commerçants et le citoyen. «La décision de fermeture des commerces a été prise dans un souci de préserver la santé publique. Nous souhaitons que les commerces qui restent ouverts appliquent avec rigueur les mesures de protection. Ils doivent avoir les moyens pour le faire», a insisté M. Hariz.

Kamélia Hadjib