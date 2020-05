Commerces fermés à nouveau, bavette obligatoire dans les supérettes, accès limité dans les marchés : Durcissement du dispositif de lutte

Les pouvoirs publics passent la vitesse supérieure dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. De nouvelles mesures ont été prises, hier : des commerces ont été à nouveau fermés, un nouveau dispositif a été mis en place au niveau des marchés et port de la bavette obligatoire dans les supérettes.

Des policiers en patrouille sillonnaient les quartiers de la capitale pour sommer des commerçants de fermer à la grande surprise de certains qui n’étaient pas informés la veille de l’instruction signée samedi soir par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. La note a été publiée tard dans la soirée sur les comptes officiels Facebook des wilayas à l’instar d’Oran, Souk Ahras, Khenchela, Médéa et Jijel. L’instruction concerne huit activités : la pâtisserie, l’habillement et la chaussure, la coiffure, la mercerie, les articles ménagers et les textiles.



Indiscipline des consommateurs ?



Cette nouvelle décision a provoqué l’indignation de certains commerçants et la satisfaction de citoyens. Les commerces de pâtisserie et gâteaux traditionnels sont les plus touchés. Le gérant d’une pâtisserie à la rue Tanger à Alger-Centre s’est indigné contre l’application de la décision sans l’informer la veille. «Il n’y avait rien à la télévision hier. Je suis venu à 7h du matin et j’ai fait les préparatifs pour le Qalb Ellouz et les Ktaief mais à 9h 30 des policiers m’ont ordonné de fermer. Je ne suis pas au courant de l’instruction. Comment faire avec la pâte et les commandes de mes clients ? C’est une grande perte !», a-t-il déploré. A la rue Larbi Ben M’Hidi, un policier demande au vendeur d’un magasin d’habillement de baisser le rideau, lui rappelant qu’il peut risquer le retrait du registre de commerce. Le jeune a répliqué : «Je dois remettre la marchandise à des clients. Nous n’étions pas informés à l’avance, ce n’est pas juste. Nous avons respecté les règles d’hygiène et de prévention. Cela fait près de deux mois que je ne travaille pas et je dois payer la location du local. Ce n’est pas de notre faute, certains citoyens sont là et nous avons même eu des problèmes avec des clients qui ne voulaient pas respecter la distance ni l’accès», a-t-il confié. A ce moment, une femme est venue au courant : «J’ai versé hier une somme pour une veste. Je suis venue la récupérer». Le policier autorise le vendeur à la lui remettre mais sans ouvrir le magasin. Pour la cliente, il fallait sanctionner les commerces qui n’ont pas respecté les règles et procédé à la fermeture des points de vente de gâteaux traditionnels surtout Zlabya et Kalb ellouz. A la rue Hassiba Ben Bouali, le gérant d’une mercerie, semblait abattu. «Nous ne sommes pas à l’origine de la propagation de la pandémie. Nous sommes en difficulté et cette situation s’est aggravée, notamment avec le mois de ramadhan et les dépenses. Nous n’avons pas de revenus. Je suis outré par la satisfaction de certains citoyens quant à la fermeture de nos commerces. Les autorités auraient dû verbaliser les citoyens qui ne respectent ni les règles de prévention, ni le confinement», a-t-il lancé. Ilyes est coiffeur dans un salon d’Alger-Centre. Souriant, il lance aux policiers : «Les gens se sont coiffés, j’espère qu’on va rouvrir le salon d’ici la veille de l’Aïd. Les cheveux de mes clients auront poussé».



Éviter la rechute



Qu’en pensent les citoyens ? Halima fonctionnaire dans une administration, soutient que «la décision va dans le sens de la protection de la santé publique et de ce fait elle est fortement saluée». Selon elle, des commerçants ont respecté les règles contrairement aux citoyens. «Cette nouvelle décision de fermeture est motivée par un constat amer, une dérive qui risque de nous conduire à la catastrophe. Il faut juste voir la montée des chiffres, moi je trouve que c’est une décision sage et responsable», a-t-elle dit. Samir, chauffeur de taxi, a également salué la décision mais propose de ne pas la généraliser. «Certains commerçants ont profité de la situation pour s’enrichir dans le non-respect des règles de prévention par le changement d’activité. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et très touchés par la crise mais la préservation de la vie est prioritaire», a-t-il soutenu.

Farid, cadre dans une entreprise publique, s’est dit rassuré par cette décision car selon lui, s’il y avait de la discipline, on aurait géré la situation sans grand risque. «Certes la réouverture des commerces a permis de soulager les consommateurs et de préserver le gagne-pain des commerçants. Toutefois, le risque est grand et nous avons assisté à des scènes désolantes. Nous avons évité la catastrophe de justesse, toute décision est donc la bienvenue», a-t-il assuré.

Dans le même cadre, un nouveau dispositif a été mis en place dans les marchés couverts de proximité. Des policiers ont été déployés à l’entrée pour limiter l’accès des clients par une seule porte a-t-on constaté au marché Tnach de Belouizdad. En outre, le port de la bavette est obligatoire pour les clients dans les supérettes et les espaces commerciaux.

Ces décisions interviennent 24 heures après la déclaration du Président de la République relative à l’éventualité de fermer à nouveau les commerces autorisés à reprendre l’activité au début du Ramadhan, s’ils s’avèrent qu’ils sont à l’origine d'une hausse dans la propagation de la pandémie.

Neila Benrahal