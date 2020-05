Syndicat national algérien : des psychologues garantir la protection de tous les travailleurs

Le Syndicat national algérien des psychologues a souligné, hier, la nécessité de concevoir des politiques économiques et sociales nouvelles et flexibles, capables de résister aux crises.

Des politiques en mesure de fournir également la protection nécessaire à tous les travailleurs afin qu'ils puissent à tout moment faire face à tout danger menaçant leurs sources de subsistance. Le président du syndicat, Khaled Mokdad, a estimé que «ce qui distingue les célébrations du 1er mai cette année, est que de nombreux travailleurs dans le monde voient leur sécurité physique et psychologique et leur source de subsistance menacés en raison de la propagation de l'épidémie de Coronavirus, qui a révélé son impact dévastateur sur eux». Le président du SNAPSY qui s’est référé aux rapports de l’Organisation internationale du travail, a rappelé la perte d'emplois et les sources de revenus de millions de travailleurs à travers le monde, à cause des mesures de confinement et de la quarantaine.

Il fait également état des déclarations de l'Organisation mondiale de santé qui prévoit une augmentation des niveaux de stress et de risques chez les travailleurs mobilisés dans la lutte contre la propagation de l'épidémie, notamment les personnels de la santé qui sont en première ligne, ce qui menace leur santé et leur sécurité physique et psychologique.

«Notre syndicat a constaté que les systèmes adoptés actuellement pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et offrir des emplois permanents ne peuvent pas résister à des situations exceptionnelles telles que celles engendrées par l'épidémie», a-t-il estimé. Le président du SNAPSY est allé jusqu'à dire que la propagation de l'épidémie a eu un grand impact sur la fragilité de ces systèmes, qui, selon lui, «nécessitent plus que jamais de les reconsidérer et de les adapter aux développements d'urgence qui menacent l'humanité dans ses moyens d'existence». Pour des millions de travailleurs, la perte du revenu constitue un manque de nourriture, de sécurité, de stabilité et d'incertitude quant à l'avenir. Face à cette situation imprévue où tout le monde est sous une menace commune, le syndicat des psychologues plaide pour une nouvelle politique économique et sociale flexible qui puisse fournir la protection nécessaire à tous les travailleurs afin qu'ils puissent faire face à tout moment à tout danger menaçant leurs sources de subsistance. Le président du syndicat explique que ces nouvelles politiques devraient être fondées sur une véritable protection sociale garantissant la santé et la sécurité des travailleurs et donnant à l'économie la capacité de résister face aux crises. Il n'est en aucun cas possible d'imaginer la continuité d'une activité économique qu’à travers une main-d'œuvre bénéficiant de la santé, de la sécurité et de la protection sociale. Il a souligné l'importance d'établir des politiques économiques et sociales sur les valeurs de coopération, de solidarité et de fraternité, d'autant plus que la propagation de l'épidémie de Coronavirus a montré que le monde est un seul corps que les drapeaux ou les frontières ne peuvent pas séparer, ce qui devrait se poursuivre après cette pandémie.

Le SNAPSY a exprimé l'espoir de voir ces valeurs bien comprises et que tout le monde continuera à les incarner à tout moment «car cela nous rendra toujours forts et en toutes circonstances».

Salima Ettouahria