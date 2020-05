Ministère de l’Habitat - syndicat des architectes : Vers l’Élaboration de la liste des fonctionnaires nécessitant une aide

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a demandé au Syndicat des architectes (Synaa) d’arrêter la liste des fonctionnaires relevant des bureaux d’études privés nécessitant une aide, afin de la transmettre aux autorités habilitées à octroyer des aides financières, en raison de l’arrêt de travail du fait de Covid-19, a indiqué le ministère, samedi dernier, dans un communiqué. Cette mesure intervient suite à la réunion tenue, le 21 avril passé au siège du ministère de l’Habitat, avec le Synaa, en vue d’examiner les retombées du confinement sur les architectes et leurs employés. A cet effet, la tutelle indique avoir demandé, au Synaa, la liste des employés travaillant dans des bureaux d’études architecturales privés affiliés à la CNAS, afin de la transmettre aux autorités habilitées à octroyer des aides financières, et non à verser des salaires, lors de l’arrêt de travail en raison du confinement, a conclu le communiqué.