Syndicat national des architectes : Relancer l’activité

La crise sanitaire a eu des répercussions sur l’économie du pays, à cause des mesures de confinement pour endiguer la pandémie du coronavirus. Le Syndicat national des architectes algériens (SYNAA) a énuméré, hier dans un communiqué, une série de propositions relatives aux modalités de compensation des préjudices occasionnés.

«La situation inédite qui s’impose met en péril notre activité dans sa globalité. En quasi-arrêt technique, nos structures risquent de subir un déséquilibre économique fatal alors qu’elles sont déjà mises en difficulté par la politique d’austérité menée par le gouvernement depuis 2014, et une commande nationale réduite en portion congrue», regrette le syndicat.

Ces structures qui emploient, outre les 9.000 architectes agréés, de nombreux salariés et prestataires, ont, écrit-on, «vu leur activité se réduire drastiquement, et la situation qui est appelée à se prolonger dans le temps, compromet leur existence même».

Un fait qui «entraîne une perte considérable d’emplois directs et indirects à très brève échéance, si des mesures ne sont pas rapidement prises par le gouvernement pour atténuer les conséquences de cette tragédie sur les architectes et leurs structures d’études et de maîtrise d’œuvre, et esquisser un plan pour leur sauvetage et la préservation des emplois qu’elles génèrent».

« A situation de péril exceptionnel, nous attendons au SYNAA que le gouvernement agisse souverainement par des mesures fortes pour la préservation des emplois créés par les architectes, afin de préserver un capital humain et des compétences acquises difficilement durant des années», est-il noté. Le syndicat annonce à cet effet avoir transmis au Premier ministre des propositions de mesures urgentes à même de permettre la sauvegarde des structures de maîtrise d’œuvre et de préserver les emplois de salariés. Parmi ces propositions se déclinant en cinq chapitres, le SYNAA appelle à décréter l’état d’urgence pour cause sanitaire pour permettre au gouvernement d’instaurer des mesures exceptionnelles, dans le domaine économique et social.

Ceci permettra également de «jouer la clause de force majeure dans les contrats de maîtrise d’œuvre en particulier, afin de dénouer certaines contraintes contractuelles, dont celles relatives aux délais et aux pénalités».

Le syndicat propose également de «déclarer le chômage technique pour les salariés, et permettre ainsi que leurs salaires et prestations sociales soient assumés par les institutions habilitées suivant les lois».

Aussi et pour apporter un soutien financier aux structures de maîtrise d’œuvre, le syndicat suggère la création d’un fonds spécial pour assurer «un soutien financier des structures de maîtrise d’œuvre leur permettant de continuer à accomplir leurs missions»

Dans ce communiqué signé par sa présidente Hasna Hadjilah, le SYNAA propose également de «différer les redevances fiscales et parafiscales hors période de chômage technique suivant un calendrier à déterminer, afin de permettre la relance progressive de l’activité».

Il propose également d’«accorder aux architectes des prêts bonifiés, à hauteur d’un million de dinars, sans intérêts supportés par le fonds spécial, garantis par le gouvernement, pour pallier aux problèmes de trésorerie».

Mohamed Mendaci