L’étoile brille toujours

La scène artistique nationale et internationale vient de perdre l’une de ses stars les plus lumineuses en la personne du chanteur, compositeur, interprète et musicien de renommée internationale, Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet. Un des ambassadeurs les plus en vue de la chanson algérienne d’expression amazighe, Idir s’est éteint dans la nuit de samedi à dimanche dernier à l’âge de 71 ans dans un hôpital parisien des suites d’une longue maladie, a annoncé sa famille. La triste nouvelle de la disparition du chanteur, qui s’est propagée comme une traînée de poudre, a provoqué peine et tristesse parmi ses nombreux fans et la communauté artistique nationale et internationale. Inconsolables, les inconditionnels fans de l’auteur de l’œuvre intemporelle Vava Inouva qui l’a propulsé sur la scène internationale ont posté sur les réseaux sociaux des messages de condoléances à la famille de l’artiste et des hommages les plus élogieux à l’artiste. Fans et chanteurs reconnaissent qu'Idir est l’un des plus illustres ambassadeurs de la chanson algérienne qui a réussi très tôt à l'internationaliser et à lui conférer une place dans les musiques du monde malgré une discographie relativement peu abondante, avec seulement sept album depuis l’immortel A Vava Inouva qui a fait le tour du monde et traduit en quinze langues. Il est d'un apport inestimable dans le combat pour la reconnaissance de l’identité et de la langue amazighes, de la promotion de la chanson algérienne, des vertus du vivre ensemble en paix dans une Algérie démocratique et plurielle. Enfant prodigue du village Ait Lahcène, Ath Yenni, berceau du savoir et de culture, Idir, l’étoile qui a brillé de mille feux, est l’ un des rares artistes d’expression amazighe qui a su, par son art et sa musique, conquérir la majorité des cœurs des Algériens, en particulier, et des peuples du monde en général. Il était et restera inévitablement un monument de l’art et un exemple de l’abnégation et de la persévérance au service de la promotion de la culture de son pays qu’il a universalisée.

Même si il n’est plus là, Idir continuera à briller parmi les étoiles et Vava Inouva restera confiné dans sa baraque pour ne plus entendre l’ogre le supplier de lui ouvrir la porte.

Belkacem Adrar