Stars des Ramadhan d’antan, Mahieddine Bachtarzi : Un artiste complet

Dramaturge, artiste lyrique, comédien et chanteur, directeur artistique de la voix de son maître pour l’Algérie, directeur de la troupe de l'Opéra et du Conservatoire d'Alger, Mahieddine Bachtarzi, issu d'une riche famille algéro-turque, enregistre ses premiers disques en 1919. Il est aussi le premier muezzin de la mosquée de Paris lors de son inauguration en 1926.

Mahieddine Bachtarzi, né le 15 décembre 1897 à la Casbah, est l’un des principaux artisans du quatrième art algérien. L’entrée dans le monde de la musique fût à travers Nathan Edmond Yafil et son association El Moutribia.

Cheikh Bachtarzi a entamé ainsi les tournées à travers le monde, mais aussi une importante série d’enregistrements durant sa longue carrière. Mahieddine Bachtarzi n’était pas musicien, il a pourtant mérité amplement le qualificatif de cheikh (maître).

Il fut aussi un ténor de l’Opéra, acteur, auteur de théâtre et directeur de l’Opéra qui est devenu actuellement le théâtre national d’Alger, baptisé à son nom. Mahieddine a eu droit à une solide formation religieuse. Il s’initia très jeune au chant religieux où le seul instrument était la voix. Il poursuit des études coraniques à la madrassa libre de cheikh Ben Osman, à l’issue desquelles il devient chantre à la mosquée Jamaâ al-Jdid d’Alger et muezzin. Le mufti Boukandoura, réputé pour son érudition et ses qualités de musicien, lui révélera les premiers secrets d’interprétation des modes avant qu’il ne se détournât vers la musique profane.

Sa voix de ténor était tellement fascinante que déjà en 1921, il comptabilisait plus de 66 disques enregistrés, sans compter le nombre impressionnant de concerts donnés aussi bien en Algérie qu’en France, en Belgique ainsi qu’en Italie. Il fut surnommé Le Caruso du désert par la presse française à la suite d’une réception donnée au Quai d’Orsay. À partir de 1923, il assuma la direction de la Société musicale Ei-Moutribia et devint, à partir de 1930, le troisième maghrébin membre de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), après Edmond Yafil et le Tunisien Mohamed Kadri.

Toutefois, en intellectuel éclairé, il réalise bien vite les limites de la musique en tant que moyen de communication dans le contexte colonial. Sans rompre totalement avec la chanson, il se découvre une nouvelle vocation, avec Allalou et un peu plus tard Rachid Ksentini, Mahieddine Bachtarzi déblaie le terrain pour faire admettre l’existence d’un théâtre algérien en s’adressant aux Algériens dans la langue qu’ils parlent, transposant sur la scène, à leur intention, des récits légendaires ou populaires.

C’est ainsi qu’il créera sa propre troupe et tout en ayant l’évident souci didactique, il opta pour le genre comique, adopta le style réaliste et entreprit la difficile tâche de se réapproprier un patrimoine riche, mais dévasté par plus de cent ans de calamité coloniale.

Après l’indépendance de l’Algérie, il assume la direction du Conservatoire municipal d’Alger durant la période 1966-1974 et rédige ses Mémoires parus chez la Sned, en trois volumes. Il demeure l’interprète qui a le plus œuvré pour la musique arabo-andalouse d’Alger. Il obtiendra de nombreuses distinctions honorifiques tout au long de sa vie.

Après avoir reçu les palmes tunisienne et marocaine en 1929 et une autre palme marocaine en 1962, chevalier de l’Ordre du Wissam Alaouite et de commandeur du mérite humain décerné par les autorités suisses pour sa contribution et le rôle qu’il a incarné pour faire connaître la culture et la musique algériennes, Mahieddine Bachtarzi a rendu l’âme le 6 février 1986 à Alger, à l’âge de 88 ans. Il a été distingué, à titre posthume, par les autorités algériennes, le 21 mai 1992, en lui décernant la médaille de l’Ordre du Mérite national.

S. O.