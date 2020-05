Modération

Par : Kafia Aït Allouache

Chaque mois de ramadan, la fièvre acheteuse refait surface et les consommateurs voient leurs dépenses exploser. Viandes, poissons, fruits et légumes, pain, produits laitiers, dattes, gâteaux (kalb elouz, zlabia, baklawa, ktayef…) sont autant de postes de dépenses.

Une partie des plats de rupture du jeûne finissent inévitablement à la poubelle. L’achat des denrées alimentaires augmente d’une manière significative et conduit au gaspillage. Lorsque le sujet est évoqué, le citoyen a une réponse catégorique : «Non au gaspillage.

C'est haram ! » Néanmoins, une partie de la société ne connait pas cette frénésie et passe ce mois sacré en se contentant, au jour le jour, de ce que la providence leur apporte.

Le ramadan, neuvième mois du calendrier musulman et cinquième pilier de l’islam, ne signifie pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, comme un rituel en soi, mais il s’agit de s'en priver comme d’autres choses pour favoriser une spiritualité et une réflexion. C’est une forme de contrôle et d’ascétisme.

C’est aussi préparer son cœur et le purifier de tout sentiment négatif, en renforçant les actes de solidarité aves les familles démunies, surtout durant cette crise sanitaire.

Beaucoup de familles démunies n’arrivent même pas à subvenir à leur besoins, tandis que d’autres garnissent leurs tables de repas dont une partie est jetée.

Ni les bousculades, ni la hausse des prix, ni la pandémie n’arrivent à faire changer ces attitudes qui deviennent une seconde nature.

Les dépenses des Algériens augmentent d’une manière significative durant ce mois sacré et il semblerait que cela soit ancré dans les traditions.

Sous prétexte que c’est le mois de ramadan, il ne faut pas se priver et ce n’est qu’un mois dans l’année, pensent certains.

Durant la première semaine de ce mois sacré, la consommation des ménages en fruits et légumes a atteint plus de trois millions de quintaux alors que près de 25.000 tonnes de viandes (rouges et blanches) sont consommées, relève Hadj Tahar Boulanouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens.

Le stock de fruits et légumes a atteint environ 12 millions de quintaux, tandis que les quantités de viande rouge et blanche sont de 120.000 tonnes, explique-t-il.

Il assure qu’il n’y a aucune rupture dans la chaîne de distribution. Mais cela doit-il pour autant nous pousser à consommer toujours plus ? Ce mois béni doit être mis à profit pour redonner à l’esprit sa place en contrôlant les envies consuméristes du corps.

K. A. A.