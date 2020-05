Un dangereux réseau criminel démantelé

Les services de sûreté de wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel «dangereux» dont les membres sont impliqués dans une affaire de vol d’une somme d’argent «importante» d’une société privée en profitant de l’occasion du confinement sanitaire, a-t-on appris hier auprès de cette instance de sécurité.

Selon la même source, le vol a eu lieu durant la période du confinement où les membres de la bande ont grimpé pour se retrouver à l’intérieur du siège de la société privée de bâtiment, a-t-on indiqué, signalant la récupération de plus de 1 milliard de centimes.

Suite à une plainte déposée par le directeur de la société, qui a découvert, en rejoignant son poste de travail le matin, le coffre-fort contenant 14 millions DA dévalisé à l’aide d’une tronçonneuse, les services de police de la 24e sûreté urbaine ont déclenché, en coordination avec la brigade criminelle de la police judiciaire de la sûreté d’Oran, une enquête qui a permis, «en un temps record», d’identifier le suspect principal, un ancien travailleur de la société objet du cambriolage.

Ainsi, l’auteur du vol et deux complices ont été arrêtés et le montant d’argent volé récupéré. a-t-on fait savoir, soulignant que les trois mis en cause, âgés de 30 à 37 ans, seront traduits devant la justice pour constitution d’association de malfaiteurs et vol qualifié.