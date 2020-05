Oran : Effondrement d’un immeuble

Les membres de 12 familles ont échappé à une mort certaine suite à l’effondrement de leur immeuble, survenu avant-hier, dans le vieux quartier Mouloud-Feraoune relevant de la commune d’Oran. En attendant leur relogement, ces familles ont été placées provisoirement dans un centre de transit à Misserghine.

Les familles détiennent des décisions de préaffectation qui leur ouvrent droit à un logement.

L’immeuble en question est composé de trois étages et fait partie des constructions vétustes menaçant ruine dont les occupants sont concernés par les programmes de relogement. En novembre dernier et suite à l’effondrement d’un garage ayant causé la mort de deux personnes, le wali Abdelkader Djellaoui, a annoncé la création d’une commission pour recenser les occupants des habitations menaçant ruine. Une fois ce travail terminé, ces familles seront relogées.

A ce propos, une opération de relogement de 153 familles dans le nouveau pôle urbain de Belgaid a eu lieu en janvier dernier.

Elle a bénéficié aux habitants de deux quartiers populaires Mediouni et El Hamri qui relèvent administrativement de la commune chef-lieu et qui détenaient des décisions de préaffectation. Le dernier rapport communiqué par l’exécutif fait état de l’inscription de 17.000 unités devant être réalisées dans le pôle urbain de Oued Tlélat dont 6.300 ont été distribuées et 10.700 en cours de réalisation.

D’ailleurs, il était question de distribuer 3.000 unités à la fin mars 2020, 2.500 à la fin mai de la même année et 2.500 à la fin juillet 2020. Mais avec la crise sanitaire mondiale, le calendrier de distribution de ces programmes établi initialement a été perturbé.

Amel S.