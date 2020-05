Opérations de l’ANP en avril dernier : Trois terroristes neutralisés et 22 casemates détruites

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont neutralisé, le mois d’avril dernier, trois terroristes, arrêté un autre et cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, selon un bilan opérationnel de l’Armée nationale populaire (ANP), rendu public, hier.

«Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des détachements de l’ANP ont neutralisé trois terroristes, arrêté un autre, en sus de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes», a précisé le communiqué, faisant état de «22 casemates découvertes et détruites».

Des armes et des munitions ont été récupérées, durant la même période. Il s’agit de «04 kalachnikovs, 01 mitrailleuse de type RPK, 17 fusils tous types confondus, 03 pistolets et 03 paires de jumelles», outre 09 chargeurs de minutions et d’explosifs, 103 balles de différents calibres, 03 canons pour mitrailleuse de type FM, 17 bombes de confection artisanales, 54 kg de TNT et 08 détonateurs.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues, 98 narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 54,27 quintaux de kif traité et 65.962 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, 319 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la protection des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, selon le même bilan.