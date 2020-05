Mohamed Achir, économiste, à propos de la planche à billets : «Cette option risque de mener le pays à une stagflation»

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

Si la décision du chef de l’État d’exclure le recours au financement non conventionnel évite «l’aggravation de la situation économique et sociale du pays», l’enseignant-chercheur en économie à l’université de Tizi Ouzou estime qu’il faut aller plus loin, et voit en la création d’une banque pour le financement et le suivi des infrastructures avec des règles rigoureuses de la commercialité bancaire une belle opportunité pour «rationnaliser davantage les coûts et les délais de réalisation des infrastructures publiques». Favorable au développement des banques islamiques, le Dr. Achir préconise de «ne pas se limiter à une simple création institutionnelle», mais de «s’inscrire dans le développement de la commercialité des banques et leur dynamisme».



El Moudjahid : Le Président de la République a affirmé, vendredi, que l'Etat ne recourra ni à l'endettement extérieur, qui demeure une «possibilité pour les projets économiques à haute rentabilité», ni à la planche à billets pour ses besoins financiers face à la chute des prix du pétrole, mais plutôt à «l’emprunt auprès des citoyens». Si les deux premières options sont exclues, par quels leviers éviter les déficits, voire assurer les équilibres ?



Mohamed Achir : D’abord, il y a lieu de rappeler que l’Algérie a vécu pendant presque deux décennies une très mauvaise expérience avec l’endettement extérieur et dans laquelle l’Etat a enregistré des situations de cessation de paiement et une faillite budgétaire. Les services de la dette extérieure et de son principal ont été insoutenables avec la baisse des prix du pétrole qui constitue l’unique source de la devise du pays. L’Etat s’est retrouvé même dans l’incapacité d’assurer une couverture de trois mois d’importations au début des années 1990. Ensuite, les conditionnalités imposées par le FMI en 1994 ont fait perdre à l’Algérie sa souveraineté dans la décision économique en la forçant à prendre des mesures radicales et douloureuses, notamment la privatisation et la liquidation des milliers d’entreprises publiques, la dévaluation de la monnaie nationale et la réduction drastique des dépenses publiques. Ces mesures qualifiées d’ajustement structurel ont engendré aussi un licenciement de centaines de milliers d’ouvriers et une misère sociale qui a détruit la classe moyenne. Ces conséquences dramatiques ont donc noirci l’option de l’endettement extérieur et on comprend pourquoi au plan économique et politique le Président de la République a exclu le recours à ce mode de financement, sans pour autant exclure la possibilité de financement par des capitaux étrangers des investissements générateurs de valeur ajourée et de la plus-value. Le projet du port du centre prévu à Cherchell, le projet d’exploitation et transformation du phosphate à Tébessa sont déjà lancés avec la participation des capitaux chinois dans le cadre de la loi 51/49 %. Des entreprises publiques comme Sonelgaz et Sonatrach sont dans l’obligation même de chercher des opportunités de financement extérieur pour réaliser leurs plans d’investissement. Il faut noter que ce n'est pas la dette en elle-même qui pose problème, mais la soutenabilité de la dette qui exige de réaliser des plus-values à court terme et une meilleure rentabilité. Malheureusement, aujourd’hui même la dette publique interne est devenue insoutenable avec un taux d’endettement de plus de 50% du PIB et un déficit important en perspective pour la fin de l’année 2020. Le recours encore une fois au financement non conventionnel ne fera qu’aggraver la situation économique et sociale du pays qui risque de se retrouver dans une stagflation avec une contraction du PIB, hausse du chômage et inflation incontrôlable. C’est pourquoi, à court terme, il est judicieux de procéder à une véritable rationalisation des dépenses publiques et une meilleure allocation des financements publics dans le cadre de l’investissement. Il faudrait changer le mode de financement des projets publics de façon à recourir à l’offre du marché financier. Il est vrai que ce dernier n’est pas assez développé en Algérie, mais on aurait pu booster ce dernier si le mode de financement de l’investissement public n’avait pas été limité à l’ouverture des crédits par le Trésor public. Je pense qu’à titre d’exemple une création d’une banque pour le financement et le suivi des infrastructures avec des règles rigoureuses de la commercialité bancaire pourrait rationnaliser davantage les coûts et les délais de réalisation des infrastructures publiques. Le système de subventions généralisées est insoutenable et inéquitable. Il est temps de le revoir pour mieux rationaliser le budget de l’Etat et surtout améliorer leur qualité au profit des nécessiteux.



Le Chef de l’Etat encourage la création de banques islamiques. Cette démarche sera-t-elle salutaire, voire salvatrice pour l’après-Covid 19 ?

Justement, la modernisation du système bancaire algérien passe par la diversification de ses établissements et de ses produits et le développement du marketing bancaire. La Banque d’Algérie a publié le règlement n°20-01, le 15 mars 2020, qui fixe les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de finance islamique. Huit produits et prestations de finance islamique sont fixés par ce règlement avec l’obligation de se conformer aux préceptes de la Charia islamique. Cette initiative permettrait le captage des fonds d’une certaine catégorie de ménages et d’opérateurs qui préfèrent des transactions en cash ou la thésaurisation. Mais, il ne faut pas se limiter à une simple création institutionnelle, car la rationalité des agents et la réalisation des profits structurent essentiellement les pratiques financières formelles et informelles. Je pense que globalement il faudrait s’inscrire dans le développement de la commercialité des banques et leur dynamisme. C’est là, mon avis, la condition sous-jacente du développement de la diversification financière et de la bancarisation. Rajoutant cela, la Banque d’Algérie doit créer un cadre réglementaire pour les pratiques de la micro-finance et de la finance solidaire en général. On trouve ces pratiques dans les quatre coins du pays mais qui sont informelles alors qu’elles peuvent être institutionnalisées et participer dans le financement du développement local et social.



La loi de finances complémentaire de l'exercice 2020, affirme le président, comporterait un allégement de certains impôts et la suppression d'autres avec un durcissement du contrôle sur le commerce extérieur. Selon vous comment devra-t-elle être structurée cette politique du Commerce extérieur qui renvoie à la bonne santé ou pas d’une économie?

La loi de finances est plus qu’indispensable dans la situation actuelle. Elle introduira sans aucun doute des mesures d’ajustement budgétaire pour cet exercice afin d’amortir relativement le choc et d’éviter un chaos généralisé des finances publiques. Les perspectives sont sombres avec la crise sanitaire mondiale et la chute des prix du pétrole. La Banque Mondiale prévoit une baisse de 50% des recettes d’exportation du pays, et un déficit de la balance commerciale de 18% du PIB. Cela conduirait à une fonte rapide des réserves de change et la perte de ce que reste comme résilience financière du pays. Il faudrait s’attendre à des mesures administratives et fiscales qui limiteront considérablement les importations pour cette année 2020. Le pays a déjà enregistré durant les mois de janvier et février de cette année un déficit commercial de 1,23 milliard de dollars, soit une augmentation de 79,16% par rapport à le même période de 2019. Cela dénote que la loi de finances pour 2020 a maintenu un rythme des importations insoutenable. Il est donc urgent de revoir intelligemment la structure des importations de façon à les orienter essentiellement aux produits de consommation de base et aux imputs de la production locale. En plus de la lutte contre la surfacturation, il est aussi important de faire un contrôle rigoureux sur le transfert des dividendes par les entreprises étrangères et la rémunération des services importés.

