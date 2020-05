Zlecaf : Report imposé par la crise Sanitaire

Prévue le 1er juillet 2020, la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine est reportée à une date ultérieure. L’information a été donnée mardi dernier par le Sud-Africain, Wankele Mene, secrétaire général de la Zlecaf, lors d’une conférence téléphonique, sans toutefois donner plus de précisions sur la nouvelle date.

Une mesure qui, explique-t-il, s’est imposée par le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. «Il n’est pas possible de commencer le premier juillet, dans les circonstances actuelles», précisera à cet effet M. Mene, cité, entre autres, par le site Africa news. Selon la même source, «le Sud-africain s’est tout de même voulu rassurant, ajoutant que les dirigeants du continent maintiennent toujours leur volonté de voir se réaliser la Zone de libre-échange continentale». Toutefois, a-t-il affirmé, «l’engagement politique demeure la volonté politique d’intégrer le marché africain et de mettre en œuvre l’accord comme prévu». Pour rappel, c’est à Niamey, la capitale nigérienne, qu’a été annoncé, en juillet 2019, le lancement de la Zone de libre-échange économique africaine (Zlecaf), en présence d’une trentaine de chefs d’État réunis dans le cadre du sommet extraordinaire de l’Union africaine. Une proclamation «politique» qui devait précéder l’officialisation de sa mise en œuvre prévue initialement le 1er juillet de cette année. La mise en place de la Zlecaf est censée promouvoir les échanges commerciaux interafricains et ouvrir d’importantes perspectives pour les 55 économies du continent, sachant que le commerce intra-africain ne représente qu’une moyenne de 16%. Le continent, qui est riche en matières premières, (7,6% des réserves mondiales de pétrole, 7,5% des réserves de gaz naturel, 40% de celles relatives à l’or et entre 80% et 90% du chrome et du platine, pour ne citer que ces exemples) devrait ainsi saisir cette opportunité pour développer son commerce et son intégration économique dans le cadre de cette zone. En effet, la Zlecaf permettra l’instauration un marché intérieur de 1,2 milliard de consommateurs, avec un PIB combiné de 3.000 milliards de dollars pour les biens et services produits en Afrique. L'Algérie qui a ratifié en décembre 2019, à Accra (Ghana) l'Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine est appelée à s’inscrire dans cette dynamique continentale et renforcer ainsi le rôle de son secteur privé sur le continent. Il s’agira également de mettre en avant les avantages économiques dont pourraient tirer profit les opérateurs nationaux dans le cadre de cette dynamique. En fait, notre pays dispose d’atouts qui lui permettent de se positionner sur l’échiquier africain et opérer son intégration commerciale au sein du continent.



D. Akila