Dans un contexte de diminution de la demande : Le prix du fer en baisse

Le cours du fer a déjà subi une baisse de 10 % cette année, s’échangeant à 84 dollars la tonne sur les marchés mondiaux, selon des analyses de BMO Capital et de Morgan Stanley. Cette tendance baissière devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année avec un prix moyen situé entre 75 et 78 dollars la tonne, en raison notamment des effets de la pandémie du Covid-19, selon les mêmes analyses. Le ralentissement de l’activité économique mondiale, avec notamment une baisse de la demande dans le secteur de la construction, a en effet contraint les plus grandes fonderies à suspendre leurs activités.

En même temps, la production minière est demeurée stable en dehors de quelques perturbations en Australie et au Brésil, respectivement premier et deuxième producteur mondial, ce qui aboutit à une surabondance sur le marché, ont expliqué les analystes de ces deux banques canadienne et américaine. Notons que si la situation n’est pas encore dramatique à cause des niveaux de production d’acier en Chine (baisse de 1,7 % contre 20 % dans l’UE et 10 % au Japon), une augmentation de la production minière serait préjudiciable au prix du métal. La reprise de l’activité économique en Chine et dans le monde reste donc la meilleure source d’espoir pour le secteur, ont-ils relevé.